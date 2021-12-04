2018年5月26日晚間簡姓婦人的女兒提著裝有母親頭顱的袋子，騎乘機車直奔桃園警分局龍安派出所報案。（中時資料照／蔡依珍攝）

2018年5月間，1名女子因找不到媽媽，跑到父親住處找人，僅發現1只裝有異物的袋子，她提著袋子到派出所報案，結果袋子打開赫然是媽媽的頭顱，女子當場被嚇傻...。

警方獲報，立即逮捕女子的父親陳登科，查出陳男僅因財產分配爭吵，竟然狠心砍殺髮妻簡美珠，還大卸7塊分屍。

警方調查，陳登科與妻子簡美珠於1987間年結婚、2016年離婚後，在2017年8月間登記復婚，他因妻子沒履行離婚時同意的財產移轉約定，2人時常發生爭吵架，2018年5月25日，陳男打電話要妻子到其住處，2人再因離婚財產分配給付一事，發生嚴重爭執。

陳男竟拿料理刀朝簡婦頭部揮砍，在簡婦倒地後，陳男再用手摀住口鼻致死，隨後將遺體拖進浴室，用料理刀、鐵鎚將遺體切割成左上肢、右上肢、左小腿、右小腿、下半身軀幹、上半身軀幹、頭頸部等7塊屍塊。

陳男將屍塊裝入塑膠袋、或塞入塑膠整理箱內，為避免屍臭溢出，以掩人耳目，陳男並在屍塊灑上石灰粉，至於臟器則是分別裝入塑膠袋中，放進冰箱最底層冷凍櫃內或房間的麻布袋內。

簡姓婦人慘遭結褵近40年的陳姓丈夫狠心殺害分屍、棄置家中各樓層，1樓客廳血跡斑斑。（中時資料照／蔡依珍攝）

結果陳男女兒因遍著不著媽媽，到父親陳男住處找人時，發現有不明袋子，裡面裝有不明異物，心裡起疑，懷疑母親已遇害，心急之下直接將袋子拿到桃園警分局龍安派出所報案。

陳男女兒及警方打開袋子，赫然發現袋子裝的竟然是母親簡婦的頭顱。桃園地檢署偵結此案，檢察官認為陳男犯後否認犯行，毫無悔意，依殺人等罪起訴陳男，並具體求處死刑。

簡姓婦人遭丈夫狠心殺害分屍，當時由殯葬人員推出遺體，一雙兒女淚眼目送媽媽離開老家。（中時資料照／蔡依珍攝）

桃園地方法院一審審理時，陳登科辯稱簡美珠是被「木頭阿姨」所殺與分屍，似乎意圖以精神病為由卸責。但經法官函請衛福部桃園療養院進行鑑定，認定陳精神心智並無異狀，罪證確鑿，犯案手法凶殘，毫無悔意，不值得同情，2019年7月依殺人、毀壞屍體等罪判處應執行死刑，褫奪公權終身。

陳男提起上訴後，台灣高等法院認為，死刑並非唯一而無可替代的處罰方式，考量陳男年近70歲，判處無期徒刑，至少要關25年才有假釋機會，幾乎已可達到終身與社會隔絕，因此改判無期徒刑，去年12月，最高法院駁回陳男上訴，陳男逃死定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。