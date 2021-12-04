以前別人常問我桃園到底哪裡好玩，現在則是很多人跟我分享桃園哪裡好玩！」桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評任職七年，以「老景點，新玩法」的觀光策略，讓桃園的觀光在近幾年有了非同小可的聲量。

從產業著手 發掘當地特色

城市的發展與進步，與「觀光」脫離不了關係，也是城市能否成長茁壯、更具競爭力的關鍵。桃園國際機場是台灣國際交通樞紐，楊勝評自2014年接任局長以來，在「發揮機場經濟學效益」的同時，推動整合觀光旅遊資源，打造桃園成為具地方特色與國際觀光水準之地。

建築與城鄉專業出身的楊勝評， 以背景優勢以及堅強的團隊陣容推展桃園觀光，「我們從來不搶第一，而是要創造唯一，」楊勝評堅定的表示，「創造唯一的關鍵，首先要靠的是『產業』。」

「觀光」一詞包含「食、宿、遊、購、行」，與產業之間環環相扣，「觀光做得好，首看產業，因為產業所提供的服務，才是真正接觸到旅客的第一線。第一線把遊客照顧好，遊客自然玩得開心。」楊勝評秉持著這樣的理念，自上任第一週開始，即拜訪旅館公會、觀光發展協會、民宿等各產業協會，並持續保持密切關係，從產業著手，進而影響在地觀光。

「再來，第二重要的，就是要發掘當地特色，一個城市若是沒有透過展現特色來發展觀光，這個城市是沉悶的。而桃園最大的特色，就是它『多元的文化包容性』。」楊勝評繼續說道。

據市府統計資料指出，桃園市原住民人口數在今年七月已來到7萬8508人，超越台東縣的7萬8360人，躍升為全國第二多原住民人口的城市。而同時作為客家第一庄的桃園，客家族群人口更是多達九十萬人。除此之外，龍岡一地集結多個眷村，如今雖然已拆建，不復往昔，但仍可感受到結合雲南、緬甸、泰國等地濃濃的異國風情。

節慶活動 特色料理 展現多元文化包容性

「桃園不僅是『國門之都』，更是『台灣觀光旅遊櫥窗』！」挾帶在地的多元文化優勢，楊勝評在任期間，透過舉辦一個又一個的節慶活動，完整展現了桃園深厚的文化內涵。以擁有近十一年歷史的「龍岡米干節」為例，「米干」是龍岡最著名的雲南小吃。節慶以滇緬文化作為基底，結合雲南傳統打歌舞、潑水節、火把節，以及特色料理的活動長街宴，「我覺得以美食凸顯文化特色，更可以讓旅客體驗在地人的生活文化。」楊勝評笑笑說道。

自主創造特色 開發「夜間經濟學」

此類型的節慶活動，不僅成功讓特色文化得以傳承並廣為人知，更為桃園帶來獨樹一職、無可取代的觀光亮點。「當然，特色也可以是我們自己創造出來的，例如各縣市大多都選在白天辦活動，於是我們桃園決定開發『夜間經濟學』，把活動拉到晚上舉行。」楊勝評驕傲地提及今年備受好評的「桃園萬聖城」，自主創造特色也成為他推展桃園觀光的一大策略。

新改造 大溪老街景觀電梯

不僅如此，「老景點，新改造」也是楊勝評備受嘉許的推展觀光手法，羅浮溫泉以及石門水庫等，皆在其中。而楊勝評最引以為傲的政績，非大溪老街的景觀電梯莫屬。旅客原先去到大溪老街，停好車後必須得爬一段又高又陡的樓梯。因此在搭建十六米高的透明景觀電梯後，無論是行動不便者、孕婦或年長的旅客，皆可更為輕鬆遊逛老街區。除了便民，搭乘電梯還可眺望大溪橋、崁津橋及武嶺橋的壯麗美景，體驗以不一樣的視角欣賞大溪之美，在友善服務的同時，又能新增觀光亮點！

疫情時代下，全球觀光受到阻礙，卻是楊勝評再次嶄露頭角的機會。他以智能科技結合觀光，架設桃園主要旅遊景點即時影像設備，不僅能在疫情期間，讓旅客不用到現場也能透過直播欣賞桃園各大景點之美，還能監視天氣，以及人流分佈情形。前陣子，石門水庫還因即時影像直播缺水問題暴紅，吸引萬人線上祈雨，相當感人。

低碳觀光 乘電動公車遊水庫

近年，全球環保議題相當盛行，將觀光加入綠能元素，也是許多觀光地的發展目標。石門水庫是桃園代表性的舊有景點，也是台灣北部重要的水質水源保護區，但礙於法規，許多開發建設都受到限制，楊勝評卻成功將綠能低碳帶入當地觀光，實現「石門水庫跨域亮點計畫」。「我們增設停車位，以及電動觀光接駁車，旅客可以在旅遊服務中心的低碳轉運站，轉乘電動公車遊水庫。」楊勝評在此處強調低碳旅遊環境，並推動健行、慢跑、鐵馬等友善休閒運動場域，讓石門水庫成為環保度假休閒的新「亮」點，「改變使用方法，即能造就綠能發展空間！」

互惠旅遊 提升觀光效益

除了桃園在地觀光，楊勝評也積極與其他縣市合作。2020年，為迎接國民旅遊熱潮，桃園與花蓮一同推動互惠旅遊，進一步提升觀光效益。「『觀光』是一個地方的綜合表現。」楊勝評強調，與外縣市以及各產業的合作，不僅能帶來雙贏的局面，還能為台灣觀光迎來一加一大於二的綜效。

楊勝評為桃園觀光服務的七年間，帶領桃園邁向一個又一個的高峰，旅客不再只是「過桃園而不入」，旅遊行程也不再只是走馬看花。桃園本身挾帶多元文化、豐富地貌，以及完整產業等觀光優勢，楊勝評又以「創意新玩法」發揮畫龍點睛的作用，擄獲旅客的心，為桃園觀光帶來嶄新的篇章！

本文作者:鄭妤安

(本文摘自《理財周刊1110期》