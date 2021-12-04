Q:國際市場原油價格近日不斷下跌，光是11月布蘭特原油下跌16.4%、NYMEX原油下跌20.8%，皆創下2020年3月以來最大跌幅，Omicron隱憂加劇，也讓市場對於油價預期更為悲觀，油價是經濟復甦先行指標，接下來怎麼看？原油有望止跌嗎？

A:十一月二十七日，美國原油期貨大跌，適逢感恩節假期，交易日縮短，成交量下降加劇波動，擴大拋售力度，為去年三月以來原油最大單日跌幅，其主因是變種新冠病毒Omicron引起的暴跌，自去年疫情爆發以來，國際油價從六十四美元最低跌到六美元，面對這次變種病毒OPEC也將審慎評估後，在接下來會議進行討論。

Omicron之所以令人擔憂，是因為這種新變種病毒目前專家研究的消息似乎只會引起輕微症狀，不過傳染力極強，並有可能逃過目前疫苗的防護，但細項還需要更多數據確認，以色列和日本已禁止國外遊客進入，未來一旦產生擴散，對經濟絕對是一大傷害。

除了Omicron病毒外，聯準會主席鮑威爾在美國參院聽證會表示因為美國經濟數據表現優異，接下來有機會加速縮表計畫，並承認通膨非「暫時」，現在或許是讓「這詞功成身退」的好時機。這表示經濟復甦力道已經反應，對石油來說是一大利空。

在雙重利空條件下，市場預期OPEC將取消原定增產計畫，隨著供給減少，市場油價有機會暫時回穩。整體來看，Omicron病毒影響力及美聯儲縮表速度未來將是油價變化關鍵，只要病毒沒有在已開發國家蔓延開，後續油價都有望止跌。

技術線圖來看，目前油價已超過去年疫情爆發後高點，經濟復甦在價格預期上已經反應完畢，周線下方有支撐力道，只要低點61.7防守成功，油價有機會開始止跌回穩，反之，如果疫情加劇，價格跌破支撐，有可能重演去年油價暴跌，投資人還需謹慎留意。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1110期》)