新冠變種病毒Omicron在全球擴散，超過20國出現確診病例，範圍橫跨歐亞非。就在各國紛紛著手接種第三劑的此時，突破性感染卻頻傳，不過重症在接種者身上相對少，這個現象能歸功於疫苗嗎？目前各界看法相當分歧。

南非向世界衛生組織（WHO）通報新型變異株Omicron（B.1.1.529）後，當地病例數節節攀升，《華爾街日報》報導，短短一天之內，南非確診人數近乎翻倍，從4,373飆升到8,561人。

Omicron在非洲地區蔓延，當地疫苗覆蓋率相對低、愛滋病人口眾多，脆弱的免疫系統，恐讓變種病毒有機可乘。但已接種疫苗、身上帶有抗體的人就能倖免嗎？科學家對此還沒有把握。如今，以色列、美國相繼傳出Omicron病例，且都是已經乖乖打完2～3劑疫苗的人。

●2確診者已打第三劑 Omicron突破性堪憂

11月30日，以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）對外表示，2名以色列醫師感染新冠肺炎，病毒確定為變異株Omicron。這2名醫師都已接種3劑BNT疫苗，其中一位上週從倫敦返回以國，疑似是由他傳染給了另一名同事。不過院方表示，目前為止，兩人的症狀輕微。除了醫師，也有另2人證實感染Omicron，其中一名是赴馬拉威旅遊的觀光客，已接種過AZ疫苗。

不只以色列，美國加州12月1日也證實，當地出現首例Omicron確診個案。該名確診者介於18～49歲間，曾於11月底到南非遊玩，3天後出現新冠症狀。官方表示，該名患者症狀輕微，沒有住院，病情已在好轉中。他接種過2劑mRNA疫苗，還差一個月可以打第三針。依美國目前規定，mRNA打完第二劑後，須滿半年才能再接種第三劑。

世界主要的疫苗大廠牌，如輝瑞BNT、莫德納、AZ等，都已經著手調整疫苗劑量和配方。輝瑞的第一批改良疫苗約會於3個月後問世，莫德納規劃明年初推出，AZ則說，他們與牛津共同研發的疫苗平台，將能有效因應變異株來修改疫苗設計。

●好消息：已接種者只有輕症 不必住院且康復迅速

因應Omicron變異病毒的侵門踏戶，以色列11月27日起關閉國門，對所有國家的人拒絕入境14天，同時重新上緊發條，進行密切的疫調和追蹤，希望防堵Omicron繼續擴散。美國也已對南非、波札那、辛巴威等非洲8國下達入境禁令，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）則宣布紐約州12月3日起將進入「緊急狀態」。至於日本則採取目前最硬手段，對所有非本國籍者拒絕入境，時間長達近一個月。

不過，加州最高衛生官員蓋里（Mark Ghaly）認為民眾不需要太過恐慌。蓋里指出，全美第一位確診Omicron的加州患者，已經在慢慢痊癒，這個現象證明了施打疫苗的重要性。「過去幾個月來，我們都在討論疫苗能做一件非常重要的事：預防重症、住院和死亡。」蓋里指出，雖然目前人們對變種病毒還是一知半解，但期滿後趕緊接種第三劑，應是當務之急。

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）先前說，依Omicron病毒的變異狀況，病毒傳染力很可能更強，也恐逃脫疫苗創造的防護網，不過這目前都只是猜想。對於Omicron會不會影響現有疫苗的保護力，莫德納、輝瑞執行長都說，藥廠端約需花2週以取得更精確的證據。

●正方說法》疫苗保護分兩層 逃得過抗體，也逃不過T細胞

目前跡象看來，Omicron很可能具有逃脫抗體的優勢，削弱疫苗的保護能力。不過BNT疫苗公司創辦人沙辛（Ugur Sahin）認為，即使感染Omicron病毒，也有高機率能免於重症。

他解釋疫苗機制，指出疫苗的保護分為兩層：一層是誘發中和抗體，阻擋病毒感染健康的細胞；另一層是誘發T細胞免疫反應，負責殺掉已經被病毒感染的細胞。

抗體水平約會在接種後5～6個月開始下滑，所以只要打完疫苗隔太久，或是抗體產生得不夠多，就容易發生突破性感染。但第二層的防護—T細胞免疫具有記憶性，即使Omicron逃脫抗體的攻擊、成功感染宿主，也沒辦法逃過T細胞這關，進入人體後照樣被趕盡殺絕。這也是為什麼他認為，疫苗可以成功預防重症的原因，而現有個案的病情觀察也證實了這件事。

●反方說法》抗體仍是保護力關鍵 低致死率可能是演化結果

但莫德納的專家卻不太認同這點。早前，莫德納執行長班塞（Stéphane Bancel）告訴《金融時報》，要用現有新冠疫苗對抗Omicron病毒，效力恐怕會大打折。曾研發德國麻疹疫苗的資深科學家普洛特金（Stanley Plotkin）也說，沙辛的樂觀臆測「沒道理、沒根據」。

普洛特金分析，現有數據都指出，「抗體水平很明顯跟疫苗保護力有重大關聯性」，也就是說，抗體才是疫苗保護力的關鍵；而T細胞跟重症防護力之間的關聯，證據相對少，沙辛的推論恐怕過於粗糙。

不過普洛特金也補充，從演化的觀點來看，病毒很可能朝向「高度感染」但「低度致死」的方向變異，因為長時間而言，這對病毒的存續更有利。「病毒會盡可能感染更多人，而不是盡可能殺死更多人，這是很合理的。」