LV首位非裔創意總監、美國時尚設計師阿布洛（Virgil Abloh），從2019年便開始對抗罕見癌症「心臟血管肉瘤」，但仍舊不敵病魔辭世。根據亞東醫院心臟血管外科的衛教資料顯示，一般來說，心臟（含大血管）腫瘤是指發生於右心房、右心室、左心房、左心室及其相通大血管的腫瘤，心臟腫瘤一般來說並不常見。

●心臟腫瘤 大致可分為三類

1、原發良性心臟腫瘤：

近一半以上為心腔粘液瘤（myxoma），好發於左心房，女性較多。其他良性心臟腫瘤尚有脂肪瘤、血管瘤、纖維瘤、錯構瘤和畸胎瘤等。

‧粘液瘤－可發生於所有心臟的心內膜面，95％發生於心房，約75％位於左心房，20％位於右心房，左、右心室各占2.5%；心室粘液瘤和多發性心腔粘液瘤則甚為少見。左心房粘液腫瘤常發生於卵圓窩附近，臨床上常因瘤體堵塞瓣膜口，導致瓣膜口狹窄或關閉不全，而產生類似心臟衰竭之臨床表現，另外粘液瘤體碎片的脫落可引起體肺循環的栓塞。粘液瘤可發生於任一年齡，但最常見於中年，以女性多見。

‧橫紋肌瘤－心臟橫紋肌瘤多見於15歲以下兒童，約50％病例伴有結節性硬化。臨床上，腫瘤小者可無症状，大者可向心腔突起，引起阻塞症状，多發性腫瘤常引起嚴重的充血性心力衰竭。

‧纖維瘤－心臟纖維瘤多見於嬰兒和兒童。臨床上，可引起左、右心室流出道阻塞症状及充血性心力衰竭。窄，可聽到心臟雜音，如果侵犯壁間（intramural），可發生心律不整和傳導障礙，到後期會發生心臟擴大和心臟衰竭。

2、原發惡性心臟腫瘤：

心臟原發性惡性腫瘤甚少見，可有血管肉瘤、橫紋肌肉瘤、惡性間皮瘤、纖維肉瘤等；以肉瘤（sarcoma）為多

3、轉移性心臟腫瘤：

有支氣管性癌（bronchogenic carcimoma）和肉瘤（sarcoma）。其他部位惡性腫瘤轉移至心臟者少見。心臟轉移瘤可從鄰近器官的惡性腫瘤蔓延而來，如支氣管癌、胃癌、食管癌和縱隔腫瘤等，但大多系經血道轉移而來；其中以惡性黑色素瘤較多。

●臨床表現多樣 易與心臟其他疾病混淆

主要表現為勞累後心悸、氣急、胸悶，類似二尖瓣狹窄的症狀，或是以栓塞相關症狀表現。原發性心臟腫瘤臨床表現多樣而無特異性，容易與心臟其他疾病相混淆，因此診斷較為困難；且患者的臨床表現依據腫瘤生長部位、性質及局部浸潤導致的功能障礙程度不同而有所不同。

心臟超音波聲是診斷心臟腫瘤準確、安全簡單的方式，可以明確腫瘤部位、範圍、大小、形態及與周圍組織的關係，並可動態觀察腫瘤造成的心臟功能障礙程度；電腦斷層和核磁共振檢查能夠明確腫瘤組織的部位和範圍。

●藥物治療改善症狀 手術避免心臟衰竭

心臟腫瘤合併瓣膜問題時，無法靠藥物治癒，但藥物可改善心臟功能及減輕症狀，損壞程度嚴重時仍需施行外科手術方可避免心臟衰竭。

假如腫瘤侵犯到瓣膜，引起瓣膜狹窄或閉鎖不全時，外科手術治療除腫瘤切除外還需合併瓣膜置換或修補手術。

因為目前的醫學報告顯示二尖瓣膜修補手術之病人，其手術後心臟功能恢復及長期存活率比瓣膜置換病人要好，因此如果病患受影響為二尖瓣膜的話，會盡力嘗試做瓣膜修補手術，但是對於瓣膜結構破壞已經十分嚴重，不適合接受瓣膜修補手術的病人，仍必須以瓣膜置換手術治療。