民眾荷包又縮水了！從泡麵、便當到麥當勞、鼎泰豐等餐飲接連喊漲，台灣迎接通膨時代來臨。存股達人施昇輝表示，住家附近「溫州大餛飩」漲到一碗100元，直覺通膨太可怕，身邊還有定存的人不趕快投資，就會完蛋，至於買什麼股票，當然就是那兩支，雖未明講，但指的就是從一而終大推的佛系理財ETF 0050和0056。

面對這一波餐飲消費漲價潮，市井小民超有感。施昇輝在臉書發文表示，去住家附近吃「溫州大餛飩」，居然已經漲到一碗100元了。記得幾年前，一碗還只有70元耶！更遑論麥當勞、鼎泰豐了。

他直呼「通貨膨脹」實在太可怕了，身邊只敢存定存的朋友，一定要勸勸他們，再不投資，就會完蛋！買什麼股票呢？當然就是那兩支啊！

施昇輝向來提倡存股0050、0056，但隨著台股逼近萬八，這兩檔股價也在高檔徘徊，不少小資族擔心一進場就套在相對高點，他認為「定期定額」是解決焦慮感的最佳解方，同時可降低平均持股成本。

施昇輝接受今周刊專訪時表示，0050不要覺得它價格貴，既然台股1萬7、1萬8是高點，當然0050也可能來到130、140元。

他提醒，把錢放在個股上，選股不慎可能會變壁紙下市，而選擇0050、0056這種指數型ETF，萬一不小心被套牢，還有股息可領，解套機會相對比個股小很多。0050、0056各有優缺點，資金有限的小資族在進場前，必須先存夠生活緊急預備金，多餘的錢才能投入股市，手上有5萬、50萬、100萬的投資人，依據金額大小做不同分配：

5萬元：由於本金不高，建議可定期定額買入股價較親民的0056，當存到一整張時，也會較有成就感。

50萬元：同樣採用定期定額扣款策略，不過可提高扣款金額，每月3萬至5萬元不等；若追求穩健，扣款金額一半以上可投入0056，其餘為0050；若追求成長則反向操作。當然，假設非常保守就全部扣0056或非常積極就投入0050，依個人投資屬性做調整。

100萬元：因本金較大，不必定期定額，可直接買下完整張數， 不過應「分批買進」來降低成本，不要整筆梭哈，避免萬一價格下跌喪失信心。100萬的話，0050可買約7、8張左右，此時可試著做日K<20買、日K>80賣的操作，一天買2張分4次進場；0056可買約30張，每次跌0.5元就買5張買完為止，但漲上去也可以買，說不定沒有跌的機會可買。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。