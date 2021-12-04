女星元元（吳婕安）近年活躍於各大綜藝節目中，在過去無名小站時期就是人氣正妹，之後以「國光女神」出道，累積不少知名度，目前IG更有超過94萬粉絲；元元近日到墾丁享受陽光沙灘好天氣，拍了比基尼照和影片，也終於換了大頭貼，側面一看居然挖大洞，炸出超巨上圍網嗨喊「太誇張辣」。

原本只是網拍模特兒的元元，在2018年參加節目《綜藝玩很大》時因可愛外貌加天然呆個性讓她受到關注，還被觀眾封為「呆萌女神」；先前她上綜藝節目被堂姐抖出忘記穿內衣出門吃早餐，激凸疑似被熱情老闆看到，神經大條的她讓眾人笑翻。

最近元元在IG分享去墾丁玩的照片，她換上紅白條紋比基尼在沙灘的模樣，讓眾人一看就很有感南台灣的好天氣，還特地拍抖音短片，賣萌的樣子加上好身材，全身都是亮點；而昨（2）日元元特地把比基尼照換成IG頭貼，不只正面波濤洶湧，原來側身更有看頭，側面挖大洞設計，超巨上圍仿佛快掉出來，以及穠纖合度的下身曲線，性感尺度破表。

擁有近百萬粉絲的元元才分享完照片，立刻湧入大量留言讚嘆她的好身材，「元元是我心中最漂亮年輕女神」、「好看好看」、「冬天這麼辣」、「這張很有誠意」、「我覺得太誇張辣」、「牛奶糖」、「噴鼻血了」。