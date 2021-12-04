信用卡便利性、和各種回饋讓人愛不釋手，但若沒節制的消費恐將釀成大禍！有網友表示，若因遲繳信用卡5個月，收到銀行催款稱會從薪水扣，是需要上法院開庭，亦或直接被從薪水扣？底下知情網友表示，公司會收到法院來函的扣款通知，一但信用不良，將影響後續含貸款在內等和銀行的往來，現在的行為不僅透支收入，還是透支你的人生，「有的公司看到這種現象就會請員工走人了」。

1名網友在mobile01發文請益，若信用卡遲繳超過5個月，收到銀行催繳通知，稱會從薪水直接扣款，在這種情況下，「會先上法院判定跟銀行開庭嗎？還是他會直接從我的薪水直接扣光？」。

貼文曝光後，底下知情網友留言後果，「他會直接送支付命令給你」、「強制執行最多只能扣1/3吧，別怕，都敢不繳了讓我們看看後續」、「不會扣光，公司會收到法院寄來的函通知扣款」、「一但產生信用不良，後續將影響你在銀行貸款上，或是未來在開業的過程需要和銀行打交道，你就會知道你現在的行為不止是透支收入，而且還是透支你的人生」、 「欠五個月應該已經強制停用，通報聯徵，有往來的銀行都知道你信用破產了」、 「會直接寄執行命令到你的公司，會直接從你的薪水扣三分之一，扣完為止，但信用也破產了」。

不少網友熟稔事情的嚴重性，趕緊向原PO勸道， 「信用卡繳不出來建議找銀行辦債務協商」、「快想辦法處理」、「有的公司看到這種現象就會請員工走人了」、「手頭緊，至少要繳最低額度」、「建議好好主動跟銀行債管協商，只要有誠意，銀行可以幫忙」、「與其讓銀行扣薪，倒不如去找銀行債務協商，你有心要還其實正規銀行都還算好說話的」、「趕緊處理吧」。

事實上，透過法院程序催繳已經是銀行最後執行的步驟，起初銀行僅會以電話或是發函等催繳通知，走到法院程序的債務大約都已經逾期約2個月以上，且不僅是會從薪水中強制扣款，也包含帳戶存款，甚至不動產都將被直接查封，所以在消費前，首要先考量自己的財務狀況為佳。