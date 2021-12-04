民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，震驚全台，林也不斷遭起底，包括歷任女友與父母都曾遭其毒手，父母甚至不堪長期凌虐，向法院聲請保護令，但林秉樞日前母親告別式一個舉動，讓網友直呼毛骨悚然。

2015年，當時35歲、一直沒有工作當啃老族的林秉樞跑回去找母親要錢，遭拒絕後，竟然毆打母親，還逼舉椅子下跪，自己則拿掃把抽打父母腿部，嚇得林母向法院聲請保護令，事後林秉樞不滿，依舊對父母咆哮辱罵，還拿菜刀恐嚇「敢報警就殺了你們」，保護令也因此再延長2年。

今年林秉樞母親過世，告別式上「眾星雲集」，《自由》報導，至少超過10位民進黨立委出席致意，包括新潮流、湧言會、英系與部分無黨籍民代都入列，此外還有許多親綠網紅，包括律師呂秋遠、補教名師呂捷與「館長」陳之漢，足見其在綠營人脈確實廣闊。

立委與網紅們事後也紛紛回應，表示都跟林秉樞不熟，是受到邀請才前往，且林秉樞都會跟他們說，母親是他最愛的人，對他來說是如何重要，要風光送母親最後一程。

然而隨著林秉樞長期對父母施暴黑歷史曝光後，不少網友也毛骨悚然：「這人太可怕了」、「嘴上說最愛，然後天天毆打對方」、「城府好深啊」、「已經不只是恐怖情人了」、「真的是渣男」、「所以他把母親告別式當成往上爬的階梯...」。