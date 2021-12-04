為了推廣學校，各校都會製作並推銷相關商品，打響知名度，就連台大也不例外。一名國立台北商業大學(前台北商專)的女學生意外發現，明明同一件帽T，印有台大LOGO的比自己學校的還要貴200元，讓她忍不住大嘆「這就是學校的價值差距」。

北商女大生在Dcard發文「原來這就是學校的價值差距」，同樣款式，連顏色都一樣的客製灰藍色校T，印有台大「NTU」LOGO的一件要價850元，而印著自己學校「NTUB」的一件卻僅要650元，讓她忍不住表示「校名不同價格差200，我眼睛應該沒看錯都是一樣的顏色吧，莫名有點悲哀」。

同樣款式、顏色的帽T，印著台大LOGO的比北商LOGO還要貴200元，讓北商學生忍不住吶喊「這就是學校價值差距嗎」。(圖／Dcard)

文章曝光後也引起熱烈討論，各校包括屏科大、師大、政大、中山、中正、成功、陽明、東華、輔仁、龍華與實踐等學生都湧入討論。

學生們紛紛留言：「實踐550，但去年比較好看」、「北商要知足，我們政大跟台大一樣貴」、「北科大跟台大一樣貴」、「看完這篇我不想買了，錢省下來」、「去買哈佛或UCLA的潮多了」、「為什麼我們中央警察大學根本沒有QQ」、「中原大學的還有小刺蝟圖案，超好看，心動」、「非台大的買來還可以裝逼」、「突然覺得我們台藝大的好看多了...」、「原來真的有人在買校T哦」、「只有我比較在意model嗎」。