美國政府公布，11月僅新增21萬個工作機會，還不到分析師原先預期一半，讓拜登施政難度增加。

法新社報導，白宮寄望經濟明顯復甦，以增強社會大眾對拜登施政和他「重建美好未來」（Build Back Better）支出案的支持度，不過今天出爐的數據卻顯示美國勞工就業的複雜前景。

然而也有好消息，根據美國勞工部，11月失業率降至4.2%，下滑程度超過原先預期，儘管11月未達標，但今年平均每個月增加55萬個工作機會。

由於主要領域諸如零售和休閒服務呈現招聘人數不足情形，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新變異株傳播，恐將對經濟復甦帶來衝擊。

經濟研究調查機構「高頻經濟公司」（High Frequency Economics）經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）說：「整體而言，勞工市場正在復甦，但在Omicron變異株威脅下，有些下滑的風險出現。」

報告指出，美國目前失業人口減少54萬2000人至690萬人，仍高於疫情爆發前的570萬人。（譯者：徐睿承）1101204