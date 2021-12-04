今年冬天直到12月溫度才真的降了下來，飽受疫情衝擊的餐廳在防疫開放後大力地推動冬季美食，其中有不少餐廳推出龍蝦大餐或龍蝦火鍋，拜疫情造運輸不便之賜，許多天價海鮮的價格較過去更加親民，龍蝦就是其中的代表。這種100多年前被認為是低賤食材的海鮮，用近一個世紀的時間升格為富豪專用美食，它隨著全球的財富流動，這些年消費最多的當然是經濟成長最快的中國大陸。

加拿大與美國是龍蝦最大的出口國，中國則是最大進口國。圖為中國2008年至2017年從美國進口龍蝦數量與金額成長表。（圖／NMFS）

近十幾年來龍蝦的價格狂飆完全是跟著中國經濟起飛而加速推動，從1990年代末中國經濟快速成長，開始大量進口龍蝦，10年成長了數十倍之多。全球主要生產國包括加拿大、美國、英國、印尼、澳大利亞等國，最大的客戶都是中國。也因為中國富豪們的瘋狂消費，讓全世界的龍蝦價格不斷上揚，有些大量養殖龍蝦的地區如西澳大利亞，有98%龍蝦都銷往中國。在近年來中澳關係惡化後，澳大利亞的龍蝦也遭中國抵制，但是大陸上的澳大利亞龍蝦仍到處可見，原來不從大陸進口後，可以經由香港繞道進入大陸，讓香港2020年龍蝦的進口量較前一年成長20倍，完全體現了香港「一國兩制」的靈活性與優越性。

大陸抵制澳大利亞龍蝦後，大量的龍蝦轉從香港進口，走私龍蝦也非常猖獗。圖為香港警方截獲的澳大利亞走私龍蝦。（圖／中新社）

猶記得當年王永慶海滄計劃曝光後，1990年初台灣大批企業界人士湧入廈門，廈門畢竟還是小城市，短短數周之內台商把廈門酒店的房間全部佔滿，餐廳裡的海鮮全數掃光。市面流傳著「廈門的蝦子都給台灣吃貴了」，蝦子供不應求下，價格上漲不是幾倍，而是十幾倍至幾十倍。中國經濟大規模起飛後，搜刮全球大龍蝦的氣勢更是驚人。在各大城市新建的豪華酒店與高級餐廳裡，大量活蹦亂跳的進口龍蝦成了宴客聚餐桌上必備美食。

現在餐廳龍蝦在菜單上都是標明「時價」，一般人看到這裡就知道得花大錢才吃得上。但龍蝦並非一開始就這麼貴，在18世紀時它被稱作「海裡的蟑螂」，它的英文名字lobster來自拉丁文loppe，原意是蜘蛛，可能是與其節肢動物形態有關。由於其長相猙獰，是只有窮人與囚犯才吃的低賤食材，也有人把它當作農作的肥料。美國白人上層階級有些較惡劣的雇主會這種囚犯與奴隸吃的食物來羞辱工人，還曾因此引發工人暴動。19世紀初美國一些靠海城市的監獄就因此曾明文規定，一週內不可供應龍蝦超過3次，因為當時認為只給犯人吃龍蝦「不合乎人道」的做法。

龍蝦一向是價格昂貴的美食，但受疫情衝擊與運輸問題，價格呈現下滑。（圖／達志影像）

而龍蝦受到歡迎是拜19世紀末美國開發大西部鐵路之賜，當時的鐵路通往荒蕪的西部草原與沙漠，鐵路公司必須為乘客提供火車上的餐點，火車上的廚師發現內陸乘客從來沒見過大龍蝦，於是便把大龍蝦當作山珍海味出售，意外地獲得一些富人們的喜愛，龍蝦料理也才在各地流傳開來。龍蝦價格也逐步上揚，到了第一次世界大戰時，龍蝦價格曾漲到一般人吃不起，經歷經濟大蕭條與二次大戰後，龍蝦再度攀高，成為富豪們宴會上不可缺少的高價美食。

各地餐廳受疫情影響極大，防疫解封後，餐廳們紛紛推出各種龍蝦大餐促銷活動。（圖／業者提供）

目前在世界各國用於食用的龍蝦大約有40多種，價格因為大陸強勁的需求而炒得極高。大陸雖然龍蝦消費量大，對一般吃不起或捨不得吃龍蝦的小市民其實也有另一種選擇：俗稱「小龍蝦」的蟄蝦。這種原產於墨西哥北部與美國東南部的小型甲殻類動物學名是「克氏原蟄蝦」，或稱美國螯蝦，其大小外型跟泰國大頭蝦差不多，外型有類似極小型波土頓龍蝦，也因而被稱小龍蝦。

俗稱「小龍蝦」的蟄蝦原產於墨西哥北部與美國東南部，或稱美國螯蝦，其大小外型跟泰國大頭蝦差不多，用重口味的鹹、麻、辣調料烹飪來壓住它的腥味。（圖／新華社）

蟄蝦是1927年被日本人引進大陸養殖用做飼料，放棄養殖後它自行在江南地區淡水河裡快速繁殖。2000年大陸大龍蝦開始流行，價格很昂貴，於是有人把蟄蝦用重口味的鹹、麻、辣調料烹飪來壓住它的腥味，取了個「小龍蝦」的名字，便很快在市民中流行開來，一般拿來下酒，算是普羅大眾具有心理補償作用的美食。大陸有的烹飪專科學校還設有小龍蝦的專門課程，在江南地區已經形成一條基層民眾生活中極有份量的產業鏈。有台灣民眾說，吃起來味道像台灣的燒酒螺，一樣帶點腥味，沒什麼肉，口味很重。

由於現在龍蝦養殖技術發達，產量不斷攀升，但似乎仍趕不上需求。近年疫情打亂了各個產業鏈與運輸環節，許多昂貴的海鮮食材價格下跌，正可以趁機大快朶頤，以近期物價上漲快速的勢頭，恐怕親民價格也維持不了多久了，喜歡龍蝦美食的人得好好把握機會。