美國國務卿布林肯今天表示，中國大陸近年來加大施壓台灣力道，企圖改變現狀，包括透過挑釁軍事作為。他警告，北京若犯台恐會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自我防衛。

布林肯（Antony Blinken）今天出席路透社舉辦的「NEXT虛擬全球會議」，談論台海情勢、中國大陸、俄羅斯相關時事議題。

談到中國大陸是否可能進犯台灣，布林肯直指，這可能會是個「災難性決定」（disastrous decision）。

布林肯表示，過去40多年來，各方以能讓台灣人民取得顯著進展的方式，有效管控這個問題，同時維持美中關係之間穩定。

布林肯讚許台灣是個強健民主政體與經濟體，也是個創新性國家，能為世界做出許多貢獻。他指出，美國作法是以自身「一中政策」、台灣關係法、美中三公報與六項保證作為基礎，且持續遵循這些原則。

「但很不幸的，過去幾年我們看到北京企圖改變現狀，加大對台施壓力道。」布林肯舉例，北京進行挑釁軍事作為，試圖孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，強調「這才是危險之處」。

布林肯表示，美國堅定地致力確保台灣有能力自我防衛。他奉勸大陸領導人，要非常謹慎思考這問題，不要造成一場會為許多人帶來可怕後果，且對任何人都不利的危機，包括北京自己在內。

至於大陸若犯台，美國是否會出兵。布林肯說，美國多年來一直清楚表明，會致力確保台灣有能力自我防衛，不論是提供防衛武器或服務，「我們會持續履行這項承諾」。

布林肯指出，美國國會當年表決台灣關係法時，美國總統拜登正好擔任聯邦參議員，他當時強力支持這部法案。成為總統後，拜登仍延續這份支持，未來也會持續下去。

路透社11月底報導指出，美國、英國等7國廠商和專業人士暗中幫助台灣打造潛艦，其中美國國務院1月5日致函國會表示，將出售關鍵技術供台灣潛艦國造計畫使用。

對此，布林肯不願證實，他僅重申美國會遵循、履行承諾，確保台灣有能力自我防衛。

談到2月即將登場的北京冬奧，布林肯對美國態度仍三緘其口。但他透露，美國確實有與許多夥伴盟友談他們對冬奧想法，由於離賽事越來越近，他認為這些國家近期就會決定因應方式。

華盛頓郵報（The Washington Post）外交國安專欄作家羅金（Josh Rogin）11月16日曾引述知情人士指出，拜登預計將宣布外交抵制北京冬奧，美方會知會盟友這項決定，但會讓他們自行決定是否跟進。