民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發關注。警方查扣到高嘉瑜的手寫自白書，自白書內容指控前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費。前立委沈富雄表示，高嘉瑜會去寫這個自白書，應是有難言之隱，因為高嘉瑜不可能去寫小馬的壞話。

針對高嘉瑜的手寫自白書，指控小馬長期詐領助理費。沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，小馬跟高嘉瑜在一起18年，18年再壞，高嘉瑜也不可能寫小馬的壞話。因她如果現在寫小馬有多壞，那不就是說她自己也很糊塗嗎？所以她會寫這個自白書，事實上是在被逼迫的情況下寫的。至於林秉樞為何可以用自白書來逼高嘉瑜？那就是要她寫最壞最壞的形容詞來形容小馬，用來保護他自己。他也認為，高嘉瑜會去寫自白書，應有難言之隱，可能高嘉瑜在交往期間，有太多的東西，掉在林秉樞的手裡。

沈富雄甚至指出，像林秉樞這樣的壞蛋，將來出了牢以後，還是不愁沒有女人，比如這一次他被拘提時，身邊就有女人，這種人就是身邊永遠有女人。若是你怎麼辦？沈富雄表示，他的朋友說林秉樞這種人就是怕打，但並不是真正的打他，而是要威脅他，比如說「你小心..如果你再犯的話，就打得你手腳都殘障」，他就怕死了。

另外，被問到高嘉瑜被打，為何周刊報導後消息才傳出？沈富雄表示，高嘉瑜去驗傷不是在被打後第二天，很多人第二天就驗傷了，高嘉瑜是已經隔了幾天。其實她驗傷就是一個備案，因為她怕這個傷口3個禮拜後就不見了，而且每拖一天，傷口的情況就會消退，所以要不要驗傷，她是很掙扎的，而從她驗傷，到向警方揭發，這個時間又拖了很久。

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