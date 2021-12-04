中華職棒32年在中信兄弟風光奪得總冠軍後，最長球季終於落幕，結果今天爆震撼彈！成軍5年一冠難求的富邦悍將，總教練洪一中傳出請辭，球隊、教練團人事大地震、全面改組。悍將回應，相關人事安排仍在討論中，待確定會對外宣布。

富邦於2016年底買下義大犀牛，挾集團豐沛資源、球星雲集，一度被球迷稱為「宇宙邦」。沒想到成軍5年來不僅一冠難求，連季冠軍都沒拿過；今年54勝、勝率0.466，只贏過回鍋新同學味全龍，球季尾聲即傳出人事異動消息。

富邦悍將連續兩年排名第四，要不是味全龍加入，恐怕繼續墊底。（資料照）

11月14日，悍將比賽打到一半，休息室內爆發洪一中與投手教練布魯斯衝突，球團事後以「東、西方理念差異」帶過。球季最後一戰雖獲勝，但下半季與樂天桃猿並列最後一名，當時洪一中給了自己「不及格」的評價，為請辭埋下伏筆。

洪一中執教生涯累積992勝，中職至今最多，手上更握有7枚冠軍戒指，被視為將是台灣首位千勝總教練。富邦在2019年底出手，重金延攬洪一中入隊，當時簽下的3年合約已走完三分之二。如今交出兵符，何時能達成千勝，恐怕暫時沒有答案。