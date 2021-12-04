臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案第二階段連署，中選會昨日（3）公告成立，將於明年1月9日舉行投票，與台中市第二選區立委補選同一天。林表示他會正面迎戰，他將按既定計畫與步調，守住公投、中二選區立委補選，也有信心能守住中正萬華。此消息引發熱議，大批網友留言痛罵與嘲諷。

在林昶佐罷免案正式成立後，國、民兩黨昨日也發布新聞稿表明立場，國民黨表示會和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代，還給地方乾淨的政治空間；民進黨發言人劉康彥對林昶佐罷免案成案，則表示遭到報復性罷免，令人遺憾。

林昶佐昨日也召開記者表示，他與團隊最重要的工作，首先是守住公投，接著是明年1月9日的中二選區立委補選及中正萬華立委罷免案投票，有信心先守住公投，明年林靜儀當選中二選區立委，他也可以守住中正萬華。

此消息一出引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》、《遠見雜誌》、《Yahoo!奇摩新聞》等各大媒體臉書相關連結留言：「快回去唱歌啦」、「若被罷免，在歌壇上好好發展吧！」「這種人被罷免真的剛好」、「慢走不送」、「罷免別人是民主表現，被罷免是報復性罷免。神鬼都是你說了算」、「一想到萬華疫情嚴重時，你對官員鞠躬哈腰那情景，萬華人可能笑不出來！」