教召明年起試行「1年1召、1次14天」新制，國防部之前表示，新制教召選員以「後退先用」、8年內退伍的後備軍人為原則。對此，根據「後備軍人網路服務台」顯示，111年度各項召集資訊，於12月1日正式開放查詢。此消息曝光後，引發不少鄉民在《批踢踢》上討論，有人就說「不敢查嗚嗚」、「怕.jpg」。

在新制教召的訓練方面，行軍、打靶、戰鬥教練樣樣來，國防部全動室副主任馬家龍少將11月在記者會中表示，第一周著重「射擊訓練」，時數由12小時增至28小時；第二周則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。

然而，根據「後備軍人網路服務台」顯示，「111年度各項召集資訊，於110年12月1日正式開放查詢，歡迎後備軍人上線使用。」有鄉民在《批踢踢》八卦板發文表示，「那個...前陣子大家爭吵許久的教召，關於111年度的教召資訊已經上線囉！我是沒中啦，你各位中了沒？」引發大批網友討論，很多人留言表示，「恭喜您已經中獎這是報名系統」、「這不是查詢系統，這是報名系統，恭喜你」、「我才不查」、「咦我沒中，樓下快點查」。

民進黨立委劉建國1日在立法院質詢時，關切第一次動員是什麼時候，國防部長邱國正表示，第一季是3月初，北中南各有一個營，新制教召14天課程已擬定，「我們都看過」，我們以階段性訓練，部隊同步在不同場地做操演等。後備參謀長朱志保也說明，有關於選員是按照戶籍地來選員。

另外，關於網友笑說查詢系統其實是報名系統，但實際上這項說法僅是「都市傳說」，國軍過去也曾說明該資訊是不實消息。