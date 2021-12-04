調控政策主基調不變疊加信貸環境持續緊張，中國房價料加速降溫。路透訪問14家機構的預估中值顯示，2021年中國住宅均價年漲幅預計為2.6％，低於三個月前路透季度調查的預估中值3.5％。2022年房價將繼續承壓，高基數等影響下上半年料年減1％。

受訪分析師普遍認為，當前房地產政策已較為嚴厲，短期將出現邊際上的小幅改善，包括公積金政策支持、預售政策調整、信貸政策邊際鬆動等；長期則聚焦長效機制的建立，包括房地產稅正式推出等。

但這並不意味著政策的大幅轉向，政策出現一定「糾偏」但仍是「緊」的大格局。在未有明顯放鬆之前，明年上半年房企依然有債務危機爆發的可能。

此外，多數受訪機構認為，隨著房地產長效機制的逐步建立及共同富裕政策目標下，未來2～3年中國居民的購房能力將會好轉。當前各地政府不斷加大住房保障力度，隨著相關保障逐漸到位，剛需住房群體購房需求亦有望釋放。

紅塔證券研究所所長李奇霖認為，隨著房住不炒政策逐漸落地，房價趨於平穩，房價收入比改善，居民購房能力增強。同時政府可能通過加大保障性租賃住房的建設，形成托底效應，也對居民購房能力形成一定支撐。

政策在保障性租賃住房方面近期頻頻推出。上海「十四五」計畫新建籌措保障性租賃住房47萬套以上，要求租金年漲幅不超過5％。

同策研究院研究總監宋紅衛表示，「未來2-3年大陸房地產市場將會逐漸回歸到『居住屬性』為主導的市場。」但剛需市場支付能力將邊際遞減，即剛需購房的潛在人群在下降，且支付能力也下降；需求將更多引向改善型市場。

他並指出，2022年對中國房價影響最大的因素是土地成本和通膨壓力，若二者不能緩解，房價仍有上漲壓力。