資深媒體人呂文婉分享一個令人鼻酸的案例，一名大學退休教授，辛苦將8個孩子拉拔到大，個個都到美國念博士、成家立業，結果他晚年卻淪落到安養中心，不但便溺無法自理，功成名就的孩子們甚至還拒付安養院的費用，最後老教授病逝在安養院中，孩子們接獲消息竟然無動於衷，甚至連老教授的後事都是由安養中心幫忙操辦，讓人非常唏噓。

呂文婉近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，一名退休教授辛苦養大8個兒女，每個孩子都在美國拿到博士學位，也順利在當地成家立業，當時老教授退休後，住在德州的大兒子想要創業，便找上他要了一筆錢，結果消息走漏，其餘的7個兄弟姊妹不甘心只有大哥有錢拿，便想了各種奇奇怪怪的理由要錢，最後大家都拿到錢了。

呂文婉表示，某年大兒子回台發現爸爸的狀況不好，需要有人照顧，便決定將老父親送到安養院度過晚年，而這一送就是好幾年，一開始也沒有問題，沒想到後來老教授的8個孩子竟然不願意繼續支付安養院的費用，整整拖欠了8個多月的費用。

呂文婉透露，看不下去的安養中心聯絡媒體，希望可以透過報導喚起老教授8名子女的良知，而當媒體前往採訪時，發現曾經風光無限的老教授，竟落入生活不能自理、身下尿布濕透的悲慘狀況，而且全身瘦成皮包骨，居住的房間內滿是霉味與尿騷味，讓人看了很鼻酸。

呂文婉指出，安養中心坦言遲遲沒收到費用，讓他們真的吃不消，打電話過去給老教授的八個孩子，對方不是不接電話，就是裝傻推託責任。無奈之下，安養中心下了最後通牒說「如果再不繳錢，他們也無法繼續收置這個老人，恐怕要請家屬來帶回家！」期間也有傳送老教授的狀況給8名子女看，怎料對方就是無動於衷。

呂文婉感嘆地說，也許是老教授不想拖累功成名就的孩子們，最後竟然就這樣孤苦伶仃的在安養院離開人世。當安養中心通知老教授的孩子們此消息，對方竟只淡淡地回了一句「知道了！」接著就掛電話了，而老教授的後事最後則是安養中心幫忙辦的。