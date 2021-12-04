波特蘭拓荒者4日宣布解雇了籃球部總裁兼總管歐爾希(Neil Olshey)，他被前員工指控製造了一個惡毒的工作環境，球團老闆艾倫(Jody Allen)委外調查之後決定開除56歲的歐爾希，並以克羅寧(Joe Cronin)為代理總管。

球團聲明：「拓荒者致力於打造一個能給員工、球迷、全世界帶來正面影響的組織。在獨立調查這些申訴的結果之後，拓荒者球團決定終止歐爾希總管兼籃球營運的職務，立即生效，因為他違反了球團的規定。在球團尋找替代人選的時候，由克羅寧升任代理總管。」

拓荒者執行長麥高文(Chris McGowan)已經在上個月請辭離開，麥高文與歐爾希都是在2012年加入球團，歐爾希早來5個月，麥高文這時請辭引發外界聯想。美媒《雅虎體育》報導，拓荒者老闆打算調查歐爾希，並且在正式行動之前，麥高文就向球團請辭了，講好在11月初卸下職務。根據麥高文的說法，他本來就打算離開，這與歐爾希遭到調查一事無關。

2017年對戰快艇隊的比賽，快艇葛瑞芬(Blake Griffin)投進致勝一擊，坐在場邊觀眾席的歐爾希比出中指，被電視鏡頭捕捉到。拓荒者前老闆保羅艾倫(Paul Allen，現任老闆的哥哥)因此禁止歐爾希坐在觀眾席。對於歐爾希營造的惡毒工作環境，球團並未舉出具體事件來說明，媒體描述是他慣常粗暴冗長的訓話以及許多對下屬的霸凌手段。