52歲演藝圈美魔女何如芸16年前與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，生下兩個兒子，未料兩年前爆出婚變，如今仍在打離婚官司。近年何如芸常在社群網站分享工作與生活，昨(3日)晚間她曬出自己穿著黑色短裙參加晚宴美照，可見她「愛美不怕流鼻涕」，露出極細修長美腿，好身材讓網友稱羨讚根本不像是兩個孩子的媽。

何如芸先前上節目分享豪門婚姻破局真相，坦言婚後就有人暗示她老公在外面有新對象，但何如芸選擇包容並維持家庭，但仍敵不過另一半讓她心死的舉動，何如芸說，自己的父母2017年身體變差，前後住院出院超過10次，她身為家中的女兒心急如焚，但王敏錡卻從未關心何如芸父母，令她決心斬斷婚姻。

何如芸昨參加晚宴露出極細美腿。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

新冠肺炎肆虐全球兩年，何如芸也因此和在新加坡念書的兩個兒子久未碰面，僅能靠視訊聯繫，何如芸日前發文說，小兒子向她透露學校班上有人確診，且生病的人就坐在小兒子隔壁，何如芸當下雖冷靜安慰兒子，但掛上電話後擔心到輾轉難眠，「也想著如果萬一，我該怎麼做？每天早上我打電話問他快篩幾條線，天天備受煎熬」。

何如芸昨晚再發文寫下：「參加晚宴遇到珊珊，很久沒見了，她一直問我好嗎？她有關注我，我一直說她太辛苦，但是變瘦變美，祝福彼此將來都可以更璀璨耀眼！」而她2年前剛開始打離婚官司時，委任律師便是黃珊珊，但因副市長職務時間有限，才交由他人幫忙，如今兩人難得見面敘舊，備感溫馨，有網友回：「芸姐腿太漂亮，羨慕啦」、「腿美人更美，真不愧是我們的永遠的夢中情人」，何如芸謙虛說：「只有腿還可以」。

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