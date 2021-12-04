世界衛生組織(WHO)官員3日警告，有鑑於Omicron變種病毒感染力強，已造成新冠肺炎確診病例激增，亞太國家應提高醫療保健能力，並為其民眾完整接種疫苗。

《路透社》指出，非洲南部11月首度發現變種病毒株Omicron，並為WHO列為「高關注變異株」（variant of concern）。目前科學家仍努力收集數據，試圖釐清其傳染力，以及感染者病情的嚴重程度。

截至目前為止，全球至少有20多國出現感染Omicron的確診案例；本週Omicron更在亞洲站穩腳步，包括澳洲、日本、南韓、新加坡、馬來西亞與印度都出現確診病例。目前各國做法普遍為限縮旅遊規範。

不過，WHO西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai），「管制邊境的確可以爭取時間，但每個國家與社區都須為確診病例的激增做好準備。人們不該只依賴邊境管控，更重要的是為高傳染力的變種病毒株做好準備。到目前為止，一切資訊都證實我們無須改變做法(指接種疫苗)」。

他強調，世界各國應從Delta變種病毒的大流行中汲取教訓，並向政府喊話為弱勢族群全面接種疫苗，並推動配戴口罩、保持社交距離等預防性措施。