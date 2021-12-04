今年秋冬以來的最低溫6.6度，今晨刷新！新竹、苗栗攜手寫下5.9度低溫，全台17縣市發布低溫特報，成了「急凍番薯」。

今天清晨冷氣團續強，搭配「輻射冷卻效應」威力更驚人，新竹峨眉、苗栗公館均出現5.9度，南投中寮7.3度、台南後壁8.4度、花蓮壽豐8.5度；台北最低溫在北投，僅9.4度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天冷氣團減弱，各地陽光露臉、氣溫回升，都是晴朗穩定的好天氣。

但要注意的是，白天暖，到了晚上就會冷，溫差大是初冬特別明顯的狀況，高低溫動輒差了將近20度。今各地氣溫：北部8至21度、中部8至25度、南部9至28度、東部9至25度。

明晨氣溫仍偏低，白天稍回暖，僅北海岸、東半部雲量增多，偶有局部降雨。下周起微弱鋒面掠過，東北季風再度增強。吳德榮表示，根據最新模式模擬，未來10天沒有強冷空氣。