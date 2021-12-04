失智症、中風等大腦損傷等疾病，有時候會讓病患表現出一些令人困擾的行為，包含講出冒犯別人的話、做出不適當的動作、不斷發出惱人的聲音等。這些行為不僅影響他人生活，也會限制病患社交活動，增加家屬或照顧者壓力。

困擾行為影響的不僅是家屬，病患本身也會深受其害，卻難以自我控制，不斷重複異常的動作或聲音。在照護過程中，中醫師可以幫忙病患減少困擾行為的頻率和嚴重度，讓病患和家屬可以得到適當的休息，幫助患者重新與社會接觸，進行正常活動。

1.經絡穴位按摩

中醫可以指導照護者、家屬或病患本人按摩經絡與穴位，並依據病患困擾行為之情形，選擇頭面或四肢的穴道進行按摩。

例如睡眠不佳，導致夜間特別容易混亂，或容易受外界刺激而動不動生氣者，可以按壓腳部之太衝穴與中封穴，以改善緊繃高張的情緒。

至於行為古怪異常、有脫序誇張動作，或是幻覺與妄想明顯者，可以按壓頭上本神穴或神庭穴，可以減少異常行為的發生頻率與強度。

（資料來源／林舜穀中醫師提供）

2.藥食同源中藥

有許多藥食同源的中藥材，也可以在日常飲食中運用，中醫師會指導家屬或照護者利用藥食同源之中藥材，以緩和病患的情緒，減少困擾行為。

例如百合清心安神，減少失眠多夢與虛煩驚悸；龍眼肉可以養血安神，適用於氣血不足、易受驚嚇與失眠健忘者；薄荷則能疏肝解鬱，舒緩煩躁情緒。

3.耳穴敷貼按壓

中醫師會依照病患的情形，決定耳穴處方後進行敷貼。像是耳部的耳神門點與腦幹點，可以讓病患心情較為平穩，幫助夜間睡眠，以減少驚嚇和妄想發作，並且指導家屬與照護者在敷貼後進行按壓。對於功能許可之病患，也鼓勵自我按壓。

4.飲食生活建議

若病患的困擾行為反覆出現，有些食物與藥材應該避免食用，或需要經過仔細烹飪處理。且隨著病患嚴重程度、家庭環境、季節溫度等因素，飲食上應有所不同，最好由中醫師進行衛教與飲食烹飪指導。

中醫師也建議，對這類失智者來說，補養功效較強之藥材，或較具刺激性的生薑、辣椒、花椒等食材應減少，避免因為過度補養陽氣，反而會讓病患情緒更加暴躁，或是增加困擾行為的發作頻率。

※本文作者為臺北市立聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師。