民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發各界關注，但有親綠名嘴認為，林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營，是標準的國安問題。對此，媒體人黃揚明指出，從民進黨前立委段宜康PO出與林秉樞的對話紀錄，已狠狠打臉該名嘴。

林秉樞施暴高嘉瑜事件曝光後，衍生出網軍案外案，親綠名嘴溫朗東2日在臉書表示，林秉樞冒充國安高層、長期住在容易交付資金跟資料的飯店，2018年9月30日在思想坦克發表文章，主張台灣有揮舞五星旗的自由，且林秉樞2013年的碩士論文，指導教授經常往返兩岸。溫朗東更稱，「林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營。這是標準的國安問題。」

對此，媒體人黃揚明昨（3）日在臉書表示，段宜康貼出與林秉樞的對話紀錄，證明了幾件事，首先是段宜康與林秉樞從2012起相識；第二，在這起事件中，段宜康曾幫林秉樞向週刊打聽內情；第三，段宜康出席林母告別式，且原本是打算排在第一順位致祭；第四，林秉樞稱呼段宜康「老大」，且致電給段宜康，段宜康是會接聽的。

民進黨前立委段宜康。（資料照片）

黃揚明說，若如溫朗東所言，林秉樞是大陸佈建的人員，那段宜康就是被滲透的對象，難道不該用國安法查辦？整個民進黨裡面有多少人認識林秉樞，難道不該一個一個詳查？且認識段宜康的人都知道，他是民進黨內性格最龜毛的人之一，要他跑婚喪喜慶攤除非是有一定程度交情，否則不太可能，甚至連媒體記者不是每個打電話給他，他都會接聽，「若民進黨一堆人分辨不了中國佈建的人，豈不是抗中保台史上最難堪的奇恥大辱」。

段宜康昨在臉書說明，自己和林秉樞認識很久，不過近10年來見面的次數並不多，多半是在fb或Line上的聯繫，11月24日他參加了林母告別式，當天現場人很多，也特別注意到有幾位員警在門口；25日林秉樞就急著找他，幾通電話講了三個重點，包括有警察是因馬文鈺去告別式鬧場、週刊拍到他和高嘉瑜一前一後進旅館、因不希望出名所以如果週刊一定得報導，可不可以不要在母喪剛辦完的這個時候，名字是不是可以不要出來。段宜康也說，「我這時才知道他和高嘉瑜是男女朋友。」

11月25日下午，與週刊聯繫後，段宜康說「我一聽傻了」，並指林秉樞對他的說法一直變，雖然週刊給他的訊息不多，但已讓他相信林秉樞一再欺騙，不過守著對週刊朋友的承諾，自己只能在報導前應付這個已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人。而林秉樞傳給段宜康的最後一則訊息在11月30日報導出來的當天晚上，內容是「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您。」段宜康則是無言以對。