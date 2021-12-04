民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案持續延燒，近日通訊軟體流傳一則訊息宣稱，「最新流出，立委高嘉瑜不雅影片，看完請立即刪除，切勿流傳以免觸法」，並附上連結，引發關注。不過，台灣事實查核中心昨(3日)晚在臉書證實，該傳言為「錯誤」訊息，且傳言附上的連結為惡搞照片，與傳言提及內容無關。

關於該則網路流傳訊息，經過台灣事實查核中心調查後，發現傳言附上的連結為惡搞照片，與傳言提及內容無關，而且此照片已多次流傳，顯示此為舊謠言；資安專家提醒，任意點擊不明連結或下載檔案，可能會導致個資外流，提醒民眾點擊連結、輸入帳號密碼時要多加注意。

專家建議，收到他人的不雅影像，不要觀看，也不要分享，可以向社群平台提出申訴與檢舉。此外，台灣展翅協會兒少網安處處長陳時英指出，無論當事人是否是「名人」，觀看他人的不雅照、私密照，已經侵犯當事人的隱私權。對於網路上流傳的不雅照，呼籲民眾應採取檢舉行動，若此類影像是在社群平台、論壇等網站散播，可以採行社群平台實施的檢舉管道。

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