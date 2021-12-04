帥警睡人妻數十次：「想x入妳身體」，綠帽夫見鹹濕對話心碎提告。（示意圖／達志影像）

帥警睡人妻數十次：「想x入妳身體」，綠帽夫見鹹濕對話心碎提告。（示意圖／達志影像）

新北市一名30歲帥氣柯姓員警，與一名人妻小娟（化名）暗偷款曲，且至少發生數10次性關係，激情足跡最遠到花蓮，人在美國的丈夫從小娟的手機看見鹹濕對話，才知綠光罩頂，氣得跨海提告求償。

綠帽夫日前請居住在台灣的胞弟阿建（化名），向「CTWANT」訴說柯姓員警偷吃人妻一事，阿建表示，身為一名警察怎可以知法犯法？並生氣的說：「據我了解，他們外遇約會超過百次，我哥哥（阿雄）很難過」。

據了解，小娟2017年在美國喬治亞州與丈夫結婚，婚後在美國居住，婚姻前幾年夫妻感情很好，但自從小娟今年帶女兒回台灣探親，再回到美國時，丈夫發現小娟的態度十分冷淡，直到從手機裡看到她與柯男的鹹濕對話，才知道自己被戴了綠帽。

阿建氣憤的說，小娟今年3月帶女兒回台灣，竟與柯姓前男友舊情復燃，小娟常趁家人熟睡外出與柯員約會，還利用LINE通訊軟體相約到各處發生性關係，而這些鹹濕簡訊成了2人通姦的鐵證，內容包括柯員多次傳訊小花：「我要插入你身體裡……2個人抱著睡覺。」、「我也想讓妳懷孕」、「你想吃什麼都給你吃」、「我好硬」等等，小花也激情回：「如果可以，我好希望可以坐上去」、「那一定會懷孕的耶」。

此外，柯員傳自己的全裸照與天賦異稟的下體特寫照給小娟，2人在通訊軟體上相互調情，愛的難捨難分，並向柯員求償。

新北市警方表示，經向柯員詢問，他聲稱不知道小娟花是否已經離婚，只聽聞她婚姻不幸福，因為念及過去交往的舊情，就陪小娟到花蓮遊玩，同睡一室，惟拍攝裸露私密照與警員服務證line給小娟，已違反「端正警察風紀實施規定」，調查後已柯員處以申誡2支，調離原服務單位。