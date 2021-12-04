林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴被收押，引發社會譁然，有許多網友好奇，林男到底為何可以周旋在多個女人之間？明明他不是標準的高富帥，而且也算是個很老的博士生，到底為什麼有一堆女生搶著要？貼文引起網友討論，連網紅「四叉貓」也回文分享與林男的對話截圖說，這樣不暈船很難吧？

一名網友昨在PTT上發文表示，不管怎麼想都不明白，為什麼這麼老的博士生，竟然還有一堆女生搶著要？而且說實在的，普通人想跟女立委發展關係應該很困難，所以林秉樞是不是說話技巧很厲害，打了女生之後，還可以讓對方服服貼貼呢？

該網友直言，林男不是標準的「高富帥」，到底為什麼會一直有妹子喜歡呢？究竟是因為他的個性很吸引人，還是外表，又或者是談吐不凡？感覺普通的理工阿宅努力一生，也比不上林秉樞交往女生的數量。

對此，網紅「四叉貓」則回應說，林秉樞的嘴巴超級甜，每次出去陪他吃飯的時候，對方開口閉口就稱讚他很可愛，平常還會私訊他，關心他在做什麼？然後每次請吃飯又很大方，他每餐都吃掉好幾千元，他也沒怎樣，這樣很難不暈船吧？

四叉貓也分享他與林秉樞的私訊對話，只見對方傳來的訊息中寫道「我們保持聯絡，貓貓加油！真的很可愛啊妳（我有物色有沒有天菜可介紹給妳，可似乎都還配不上妳）」。

貼文引起網友討論，「幾千就能交到四叉貓當朋友，CP值很高吧」、「難怪受歡迎，不過人品又是另一回事」、「所以他真的很有錢，住飯店還能每餐請客」、「會說話人脈外表OK，難怪女生被吃死死」、「筆記學起來」。