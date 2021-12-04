世界女子職網總會WTA基於對彭帥的人身安全疑慮，宣布暫停明年在中國大陸舉行的全部9場賽事，直到他們能確保彭帥不受他人控制。國際奧會IOC主席巴赫(Thomas Bach)上個月與彭帥視訊過30分鐘，本周奧會成員與彭帥進行第2度視訊，再度確認「彭帥安全無恙」。然而第2次公開的資訊更少，目前不清楚和彭帥第2次視訊的成員是誰。

可以肯定的是兩次視訊都沒有找上WTA成員，WTA主席西蒙(Steve Simon)決定依言發動抵制。現在輿論壓力轉到男子職網ATP的頭上，ATP主席戈旦茲(Andrea Gaudenzi)本周發出最新聲明：

「彭帥的情況持續引發我們圈內以及圈外的關注，目前這些關注所獲得的回應都不足，我們再度呼籲讓WTA公開直接與她通話，釐清她的現況。我們明白體育對於社會有正面助益，在具有全球能見度之下，給予我們更多機會發揮影響力。我們將會與成員討論、監視情況的發展。」

國際網總ITF也說下一步要再開會討論，同時他們聲明關心彭帥的人身安全，並且「彭帥提出的指控不能被忽視」，將在公開場合與幕後全力支持。目前相信彭帥安然無事的只有與她視訊兩次的國際奧會IOC，北京冬奧得以不受影響。與彭帥直接有關係的是女網WTA，國際奧會與大陸官方對女網WTA的抵制行動都未直接回應。