民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。媒體人羅友志表示，林迅速被收押有違常情，背後恐是綠營在操作，希望能讓林本人發聲釋疑；羅在看到高前男友馬文鈺出面受訪後，更懷疑背後玄機，羅不相信馬對整起事件全不知情，雖不確定是否馬本人向媒體爆料，但這一看就是「小馬手法」，希望馬出來講清楚，別再騙人了。

羅友志3日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，他擔任社會記者23年，從未看過因家暴事件被收押者，林秉樞是第一個，何況林與高嘉瑜並非夫妻關係；現場來賓媒體人王尚智也附和，強調他媒體資歷跟羅一樣很深，以前也沒看過這種例子。羅警告，請大家要小心一點，因為現在妖魔化林的人不是藍營，而是綠營自己，因為他們焦慮、有太多東西怕給林掀出來，會那麼快將林收押，為的也是封林的口，畢竟林已被收押都還能有那麼多東西、消息不斷流出，若今天林沒被收押呢？所以綠營必須一直把林妖魔化。

對此，羅友志強調，他現在最大的呼籲就是「讓林秉樞說話」，他拜託民進黨讓林說話，畢竟嫌犯也有人權，民進黨主張「人權立國」，監察院內也有人權委員會，林不僅迅速被收押啟人疑竇，林至今只能透過律師來放話，目前現存所有畫面都是林遭逮捕走進警察局這一段路，對著鏡頭講出的那些攻擊高嘉瑜、挑撥高與綠營關係的話，反而很多疑點都沒機會得到林的親口回應。

羅友志指出，現在連馬文鈺都跑出來受訪了，讓他更懷疑整個事件的幕後玄機，他希望馬能出來講清楚，此事馬的手段與成分到底有多少？而不要只是對外一直喊自己什麼都不知道，聽到這種答案，他只想送馬「騙誰」兩個字。

主持人馬千惠追問，此事應是馬文鈺向媒體爆料的吧？羅友志坦言，他不知道是不是，但此事一定有馬的「斧鑿痕跡」，以他們跑新聞那麼久的經驗，一看到這種手法就知道是「小馬手法」；如果不是，也希望馬出來說清楚，爆料者有無向他諮詢？羅更在節目中對馬喊話：「我只問，你的成分有多少？你從頭到尾都不知道嗎？真的不要再騙了人啦！好不好？」

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