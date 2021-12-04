阿拉伯聯合大公國（阿聯）想向美國採購多達50架F-35隱形戰機，但在前任總統川普點頭後，現任總統拜登卻遲遲沒有採取行動。如今阿聯已大手筆向達梭航太（Dassault Aviation）採購80架「飆風」（Rafale ），一舉成為這款戰機的海外最大客戶。
據《動力》（The Drive）網和美聯社3日報導，達梭航太董事長兼執行長特拉皮爾（Eric Trappier）和塔瓦尊經濟委員會（Tawazun Economic Council）執行長塔里克（Tareq Abdul Raheem Al Hosani）周五談定了合約。而塔瓦尊經濟委員會是代表阿聯，進行安全與國防採購的組織。
達梭說，這筆交易是他們有史以來最大的，包括安裝武器在內，總價高達160億美元（近4,425億台幣）。
而這是法國對阿聯190億美元（近5,255億台幣）軍售的一部分，除了「飆風」戰機外，還包括12架空中巴士（Airbus）的H225M「獰貓」（Caracal）軍用運輸直升機。
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