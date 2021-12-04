萬眾矚目的「2021新北耶誕城」將於今（3）日晚上6點開城！繼去年以迪士尼為主題吸引不少粉絲走訪打卡，今年新北市政府與丹麥品牌「樂高」攜手合作，用上10萬多顆樂高積木打造童趣場景！

今年的耶誕樹由樂高耶誕老人爬上積木禮物盒，為耶誕節增添不少童趣。預計12月中會有另一主題登場。趕快跟著我們的腳步，一起來看今年「新北耶誕城」好拍又有趣的樂高場景吧！

板橋車站站前廣場燈區樂高歡樂薑餅村

今年為配合政府防疫政策，雖然沒有設置太多遊樂互動設施，但走進站前廣場燈區，就能看見被放大的「樂高小精靈俱樂部」，不論是被白雪覆蓋的小木屋，還是周圍木屋造型商店，都能感受童年歡樂氛圍，中間還有小精靈、麋鹿穿梭其中，不僅大人小孩能玩得盡興，也能和樂高場景合影留念，為2021年末寫下耶誕美好回憶。

萬坪公園燈區、必訪7大耶誕絕美光廊樂高耶誕奇幻小鎮、絕美光廊

「樂高耶誕奇幻小鎮」就在萬坪公園燈區！包含「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「耶誕機器人」、「點燃耶誕願望」等6大主題，都是必看樂高場景，其中「耶誕麋鹿放假去」的麋鹿被換成可愛的獅子，由樂高精靈拉著雪撬送禮物，還有許多童趣角色，好拍又好玩。

另外「7大耶誕絕美光廊」也是這次的必訪景點，其中春櫻光廊以10萬片櫻花粉葉片覆蓋整座長廊，經典光廊則用16萬朵LED花朵妝點，在夜晚搖身變成金色花海，還沒開幕就已造成網友轟動。

新北市市民廣場燈區樂高耶誕城

今日晚上6點將首播3D雷射光雕秀「明星篇」，此次增加200坪投影面積，利用33台3萬流明的投影機，讓可愛的樂高角色置入市府大樓外牆，廣場旁則有「樂高快閃小屋」，不僅能買到期間限定商品，消費滿額還送樂高禮物袋，側邊則有樂高積木讓民眾發揮創意組裝。接著走至市民廣場西側，新府路、中山路口則有笑臉迎人、搖頭擺手的耶誕老公公，5公尺高的樂高造景，也是網美們必來拍照打卡的熱門景點之一！

新北市政府大廳樂高名人展（隱藏版，大家快快去蒐集喔！）

如果你是樂高迷，那麼你絕對不能錯過新北市政府裡的「樂高名人展」！巨大的耶誕老公公乘著麋鹿載滿禮物，都是小積木拼湊而成的作品，加上室內佈滿一棵棵耶誕樹，在寒冷的冬天營造出耶誕過節的氣息，想要觀賞新北耶誕城的樂高積木造景，一定要趁今年「新北耶誕城」到這裡拍照留念！

＃去新北耶誕城請務必遵守以下規範