台中第二選區立委補選熱戰，國民黨參選人顏寬恒日前出席說明會，會場提供炒米粉餐點，引發檢警大動作傳喚里長里民。顏寬恒昨(3日)對此痛批，檢調大動作押人取供，欺人太甚，引發關注。戰鬥藍青年、台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗昨對此表示，為了聲援顏寬恒委員，和國民黨青年部副主任詹為元相約，在無黨籍立委林昶佐的選區辦米粉趴，進行公投以及罷免林昶佐的演講活動。

顏寬恒3日上午出席大肚國小活動前表示，檢調大動作傳喚中二選區的4名里長及20名里民進行調查，前1天約談，隔天一大早又去按門鈴押人取供，針對自發性的支持者在分局、調查局、地檢署3點偵訊，利用這種疲勞轟炸，造成寒蟬效應，讓人心生恐懼。

楊植斗在臉書表示，不過就是出席造勢場合，餐點也只有簡單的炒米粉，竟被說成賄選，他質疑「民進黨的目的就是利用國家機器，讓台中鄉親不敢表態支持」。他說，林昶佐的罷免案已經通過第二階段，和台中市立委補選同一天，為了聲援顏寬恒，和詹為元相約在林昶佐的選區辦米粉趴，當天會進行公投以及罷免案的演講，現場更將準備兩大桶的炒米粉。