【愛傳媒樂風專欄】日本時代，臺灣的屠宰業有為犧牲動物立碑紀念的風俗，稱為「畜魂碑」或「獸魂碑」，目前在臺灣還留有不少塊。

其中位於蘭州街屠宰場的這塊，立於1931年，是臺灣本島最早的獸魂碑之一，據說因為1972年蘭州街屠宰場關閉，1974年在信義區天寶聖道宮神明的指示下，遷移於廟旁。

碑文正面題「畜魂碑」三大字，旁有看不清楚的小字，疑似「昭和？中山三郎書」，左下角另嵌入一小塊碑記，上書：「民國六十三年太歲甲寅五月十八日立（下方有約莫四、五個人名，已看不清）」，這是遷移的年代。

另背面有碑記，但因雜草叢生只得側拍，文字內容係參考「信義區志」：

「天地氤氳，萬物化成，品彙繁展：豕名剛鬣；犬呼盧令；馬賦一索；雞嘐三鳴；柔毛長髯，即羊之號；太牢大武，乃牛之稱，統稱六畜，各具一形，屠填宰割，以供犧牲。聞聲不忍，仁政哀矜；嗟爾靈魂，天外飄零。恨無寶筏，聊作雲輪，欣逢商衆，昭告虔誠，披肝致奠，以通幽冥，惟祈來格，鑒此香馨，望速輪轉，及早超升。勒諸石碑，以表群情。

昭和六年二月 臺北屠商會聚 仝立

臺北衛生課長宮川富士松撰

舉士徐鼎新書」

標點符號為筆者所加，由於國學程度普普，不保證正確。

這篇文章不知是宮川富士松本人所寫，或是出自幕僚之手？若為宮川大作，那他的國學程度真的蠻好的，宜蘭那塊畜魂碑也是他撰的碑文，一樣是四字一句的格式。至於徐鼎新則查無資料。

行文至此，有一奇想，若每年祭拜畜魂碑時，也是拜牲禮，那些為了祭祀犧牲同類犧牲的動物們不知做何感想？人類真是矛盾。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

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