【愛傳媒葉毓蘭專欄】「我想當老師」是很多人的夢想，老師，是帶領學生的引路人，更握有能力去改變生命。但是現實生活中，台灣還有9萬多名領有教師證但未能考上正式老師，他們想要當老師的夢想，恐怕無法實現。

台灣教育有很多怪現象，因為少子化，有過半的縣市不開正式教師缺，又因為年改，老師不敢退休，新進教師的機會越來越少，少子化所帶來的「裁員潮」、年改後延退風氣，兩者加劇「流浪」情形。影響的不只是流浪教師苦等不到正職，學生們的受教權也無從保障。

少子化讓學校只想聘用「代理老師」，因為代理教師的人事成本比較低，一年只要10個月的薪資，但是偏鄉學校老師還要兼辦行政，沒有正職，自然無法吸引合格教師前往。

少子化、人口外移、超高齡社會等都是偏鄉正面臨的嚴峻問題，偏鄉也比都市需要有熱情和有專業的年輕教師，雖然有這麼多流浪教師，但是偏鄉卻招不到老師。

前幾年，警力短缺，流浪教師們很多轉戰警察特考，改行成為波麗士，但年改後警察延退的情形也很嚴重，警察特考名額驟減，這條路也斷了。流浪教師們好一點的考代理老師、考國考，四處兼課打零工，過不下去的甚至為了生計，淪為詐騙集團的車手。

師資培育鬆綁後，教師市場供過於求，其實少子化日趨嚴重，更要以小班制落實適性教育的需求，甚至應該廣設公立托育、幼兒園，協助年輕父母照顧孩子，我們需要更多教育人才。

但現在政府卻仍然食古不化，不能與時俱進，不能積極規劃，應該整合已經養成的師資人才，讓流浪教師們能夠加入培養未來人才的行列，如此才能搶救少子化的國安危機。

作者為立委、前警大教授

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