台灣人的集體記憶

《戲說台灣》想必大家都看過吧？它可是台灣最長壽的古裝電視劇，一路從1999年播出至今，雖然曾一度因內容爭議停播兩年，復播後仍不減觀眾對《戲說台灣》的熱愛，忠實老粉絕對要準時收看的啦！

開播至今已4千多集的《戲說台灣》，早已經成為許多台灣觀眾的集體記憶，主要取材自臺灣民間傳奇故事或各地鄉野故事，內容趣味且具教化意義，以此警惕世人。要成就精彩的戲劇，不可或缺的就是許多厲害的演員！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，出演過《戲說台灣》的演員中誰最被網友認識呢？

DV小學堂：他們演過《戲說》！

其實，有許多大咖演員雖然沒上榜，他們也曾經出演過《戲說台灣》喔～你知道有誰嗎？

像是去年同時獲得金馬女主角及女配角的國民阿嬤「陳淑芳」、金馬男配角納豆「林郁智」、知名鄉土劇演員「林佑星」、國民阿公「廖峻」、曾獲環球中國小姐的名主持人「廖家儀」，還有白雲、陳子強、苗可麗、曾治豪、李亮瑾、洪都拉斯等人，都曾是《戲說台灣》的一員，真的是眾星雲集～

No.10 彭曉彤

出演《麻辣鮮師》打開知名度的彭曉彤，是許多網友心中的童年回憶，之後加入《戲說台灣》成為固定班底演員，也曾出演《大愛劇場》，更在知名鄉土劇《炮仔聲》、《甘味人生》、《世間情》等軋上一角。

2017年彭曉彤被診斷罹患子宮頸癌，經過多次放療、化療後病情獲得控制，但在今年初卻發生指數異常的狀況，她也在臉書上貼出一張廟宇的照片，許多網友一看紛紛湧入關心，希望她平安健康。

No.9 常惟翔（張維錫）

出道21年的常惟翔經常擔任《戲說台灣》的要角，參演過《一家人》、《炮仔聲》等八點檔，是常見的本土劇演員。不過自2017年出演大愛劇場《車站人生》後就少有戲劇作品，逐漸淡出電視圈。

有網友分享曾在搭Uber的時候遇過他，原來是想陪伴兒子長大的常惟翔減少拍戲的時間，與友人合夥開車行、當起Uber司機，不過，他坦言若日後有不錯的劇本，還是有機會重返螢光幕，呈現好作品給觀眾。

No.8 林吟蔚

知道林吟蔚的網友們應該都是從《超級偶像》認識她的吧？甜美嗓音、亮麗外型讓她當年比賽拿下季軍出道，是資深演員安迪的女兒。那你知道她除了歌手身分之外，還是個舞台劇、本土劇演員嗎？

2013年林吟蔚開始投入舞台劇演出，隔年開始演出《戲說台灣》，漂亮可愛的模樣相當亮眼。歌唱、戲劇都有卓越的表現，成為新生代戲劇、歌唱雙棲女藝人。近來還自創服裝品牌成為CEO，不論正職還是副業都經營得相當成功。

No.7 張峰奇

說起張峰奇就不得不說說他獨特的一生，9歲的時候就因為篤信佛教出家當和尚，還俗後家人開始培育他成為音樂人，身為藝人張魁的兒子，他也相當爭氣，17歲發行首張創作專輯就入圍金曲獎，至今仍是最年輕的金曲獎入圍創作歌手紀錄保持者。

去年還與遊戲橘子合作，為熱門手遊《天堂M》創作三週年遊戲主題曲。持續音樂創作之餘也開始轉戰電視劇，偶像劇《終極惡女》、本土劇《戲說台灣》都有他的身影。

No.6 唐玲（謝玲玲）

性感女星唐玲過去以廣告模特兒出道，後發展為演員和主持人，曾出版美容及旅遊相關書籍。早期曾參與《鳥來伯與十三姨》、《神機妙算劉伯溫》等演出，主持過《愛玩客》系列節目《萬事OK團》，也擔任《戲說台灣》單元劇的要角。

近幾年因為罹患胃癌需要手術及化療，一度消失螢光幕前，如今抗癌成功、積極復出演藝圈，網友粉絲們又可以在電視上一睹她的丰采~

No.5 簡家瑋

簡家瑋一直是《戲說台灣》的熟面孔，還參與過許多台灣電視劇演出，像是《藍色水玲瓏》、《第一劇場》及《鳥來伯與十三姨》等，熱門劇在電視不斷重播，讓人想不記得他都難。

已在螢光幕上活躍了18年的簡家瑋，最近悄悄轉職，為了就近照顧妻小選擇當飯店保全，面對規律的保全生活已逐漸適應，他也轉發相關新聞表示，自己「從來不是「星」，愧不敢當，說演員比較貼切」。

No.4 陳子玄

飾演《世間情》金佩芳一角走紅的陳子玄是三立電視台的當家花旦，亮麗的外型、自然的演技，不論在八點檔還是本土劇都令人印象深刻，在其他作品《金家好媳婦》、《天之驕女》等表現亮眼，真不愧是「八點檔小可愛」！

過去和男演員陳建隆有一段婚姻的陳子玄，兩人共同扶養兒子恩恩，日前她在臉書分享工作到一半想聽兒子的聲音，打電話回家卻被誤認為詐騙集團的趣事，讓粉絲不禁露出姨母笑。

No.3 陳建隆（華承佑）

有著「戲說一哥」之稱的陳建隆，高大外型搭配帥氣模樣，真的是大街小巷沒有人不知道他，不論是西裝還是古裝真是要多帥有多帥，迷倒眾多婆婆媽媽，都想把女兒嫁給他。

過去因為家庭及自創飾品事業，逐漸淡出演藝圈的陳建隆，在與陳子玄四年婚姻告吹後，再度回歸《戲說台灣》拍戲，期待未來日子他再為觀眾們帶來更多魅力之作吧～

No.2 許鈞鈞

「氣質美女」許鈞鈞可以說是《戲說台灣》的老班底了，明亮大眼睛和甜美的笑容，穿上旗袍演起古裝，簡直是公子哥都要搶翻天的千金小姐，北藝大科班出身的她演戲自然得心應手，除了《戲說台灣》外，她也參演三立多部本土劇《炮仔聲》、《一家人》，角色仍讓觀眾印象深刻。

許鈞鈞在螢幕前可颯、可甜、可火辣，私底下的她就像是鄰家大姊姊，她自曝自己是演員、老師身分外，還是一名牙助，這樣甜美的牙助，看到她，牙再痛都不會怕了吧！

No.1 四方（蔡明坤）

身為電視兒童、迷因重症者，對於「四方」蔡明坤肯定不陌生，過去演出《藍色水玲瓏》的片段，近來時常再被翻出片段討論，總能看到四方的身影，他身形圓潤福氣，即便演出角色是紅花旁邊的綠葉，他也不會隨便應付，總是盡心力演出，能搞笑、能認真，過去也多接拍八點檔客串，如《風水世家》、《幸福來了》。

隨著電視圈的變動，他現在主演《戲說台灣》系列故事，多詮釋兇狠、剛毅或是正氣凜然性格的人物，演起古裝劇也頗有個人風格，角色隨便數數也有3、40個，要不認識他都難～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月30日至2021年11月29日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『戲說台灣演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」