北富銀為搶佔今年雙十二消費商機，針對旗下受歡迎的J卡、momo卡、Open Possible聯名卡等推出感恩雙12活動，針對新戶祭出加碼12％回饋的優惠；另momo卡最高20％的回饋，相當吸睛。

北富銀推出於12/1~110/12/31momo購物刷momo卡最高回饋20％、指定電商刷富邦信用卡最高回饋12％（限時限量須登錄）。內容包括刷momo卡，筆筆享5％回饋無上限（含原權益3％+限時加碼2％），另外刷momo卡，千大品牌最高10％回饋（含原權益3％+限時加碼2％+品牌加碼3~5％）

北富銀也針對J卡、momo卡、Open Possible聯名卡等卡友推出「感恩雙12，新戶享加碼12％」活動，主要活動內容為回饋新戶於12/9~12/13透過LINE OA申辦J卡（含J CASH、J Points卡及JU卡）、momo卡、Open Possible聯名卡任一卡且於110/12/31前核卡成功，於111/1/31前一般消費享最高加碼12％回饋（每戶上限300元）。

另外，年底前新戶透過指定線上通路申辦富邦J卡（含J CASH、J Points卡及JU卡），並於核卡後30日內不限金額任刷一筆一般消費，贈300點LINE Points或300元刷卡金（依申辦卡片之回饋方式贈送），限量1萬名（需登錄，每戶限回饋乙次、指定線上通路：含iCard Ai、卡優網/好卡網、Money101、信用卡社、來一張等）。

除了指定卡別與刷卡通路的大優惠，北富銀針對全卡友在多家網路電商平台、百貨公司、指定電信與家居廠商也配合雙12活動在年底之前推出滿額回饋等多種活動。