盧卡庫 已經傷癒 本週應可先發上陣（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西@西漢姆聯][12/04 (六)20:30] [編號 586]

切爾西本周六將在倫敦德比戰遇上西漢姆聯，該隊本賽季在倫敦德比戰全勝，實可看高一線。

2021/2022英超球季倫敦市共有6支球隊參戰，分別是切爾西、兵工廠、托特納姆熱刺、布倫特福德、水晶宮和本場對手西漢姆聯。其中切爾西可說是倫敦德比戰之王，4戰全勝先後擊敗兵工廠、托特納姆熱刺、布倫特福德和水晶宮，本場如擊敗西漢姆聯，就可在首循環的倫理德比戰全勝。

但切爾西要擊敗西漢姆聯，始終要解決攻力不足的問題。上週末球隊1:1打平曼聯為例，全場了佔上風射門次數高達24次，最後卻只進1球。幸好比利時前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 應該可以在傷癒之後首次先發，可望加強球隊進球能力。

西漢姆聯為上一個賽季神奇球隊的演出，很難得地本賽季繼續保持好成績，長期留在聯賽榜第4、5位。不過球隊次前聯賽遇到兩連敗，周中1:1打平了布萊頓後，才終止連敗走勢。要留意是西漢姆聯在本賽季倫敦德比戰成績是1勝1平1敗，可見不算擅長德比戰，本場首選不讓分/切爾西。

推薦︰ <足球>586 切爾西@西漢姆聯 不讓分 (切爾西)；大小[客隊] (切爾西 大 2.5)

薩拉赫、迪奧戈·若塔、亨德森於周中的德比戰取得進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[利物浦@狼隊][12/04 (六)23:00] [編號 587]

英超經過了14輪的比賽後，切爾西、曼城和利物浦三強鼎立爭標的形勢更明顯。目前排第3的利物浦周六作客狼隊，自然希望再下一城。

利物浦聯賽14戰9勝4平1敗得31分排第3，落後榜首切爾西2分。要留意是紅軍14場聯賽中，以進球中位數是2.5的話，成績是12大2小，近11場聯賽更是全大。

另外要留意是利物浦14場聯賽進了43球，是英超進球最多的球隊之餘，平均每場超過3球。當中埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 就進了13球，排射手榜榜首。

對手狼隊14場聯賽6勝3平5敗得21分，位列聯賽榜第6位。跟利物浦剛巧相反，狼隊14場聯賽中，以進球中位數是2.5的話，成績是3大11小，近4場聯賽更是全小。另外，狼隊14場聯賽只進12球，是英超進球第3少的球隊，而該隊失球也是12球，也英超第3少的球隊。不過本場遇上進球停不了的利物浦，狼隊要守住防線絕不容易。如果嫌利物浦不讓分賠率不理想，不妨考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>587 利物浦@狼隊 不讓分/利物浦