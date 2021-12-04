大陸中央黨校、國家行政學院教授，中國藥品監管研究會藥品治理專委會主任胡穎廉4日在大陸央媒《經濟日報》撰文指出，近日，中國藥學會和中國醫療保險研究會聯合發布《醫保藥品管理改革進展與成效藍皮書》，展示近年來大陸醫保藥品管理改革進展與成效。研究發現，醫保藥品目錄調整、藥品集中帶量採購等舉措，以常態化、制度化措施減輕了民眾的就醫用藥負擔。下一步，中國將進一步提升藥品治理效能，努力為人民群眾提供數量充足、價格可及、品質安全、療效創新的藥品，更好地守護人民群眾身體健康。

胡穎廉稱，如果說已開發國家藥品供應體系建立在高價創新藥、完備的衛生基礎設施和監管能力、高度集中的醫藥產業以及有限人口等條件之上，那麼以中國為代表的廣大開發中國家，需要用較低的經濟成本和尚不健全的醫藥服務與監管能力，為人口規模巨大的民眾提供藥品保障身體健康。

胡穎廉表示，此前一些年，中國醫藥衛生政策以治病為中心，強調「有醫治病」和「有藥可用」。隨著經濟社會的開發進步，中國已經從結構上解決了缺醫少藥問題，藥品數量問題不再是主要矛盾。於是在實踐中，預防為主、醫保控費、仿製藥一致性評價、新藥審評審批改革等一系列政策，都指向藥品降費增效的目標。

2018年以來，中國在推進醫保藥品管理改革領域取得重要成效，具體表現在四個方面。一是「準」，醫保目錄內藥品使用持續增加，醫療機構用藥結構更加合理，藥品費用占比連續下降，醫療生態得到重大改善。二是「強」，重大疾病治療和特殊人群用藥保障水準明顯提高，尤其是抗癌藥等救命新藥可及性顯著提高，社會公平正義得以維護。三是「高」，集中招標採購和國家醫保談判的藥品價格下降且用量增加，患者用藥品質水準提升，隨著未過評藥品市場占比驟減，中國醫藥產業正走上高品質開發道路。四是「新」，集採藥品費用占比顯著下降，創新藥進入醫保速度加快，提高了藥物可及性也降低了患者負擔，為人民群眾高品質生活打下健康基礎。

相關成效的取得絕非偶然，得益於有為政府和有效市場的有機結合。一方面是更好發揮政府作用。另一方面是發揮市場在資源配置中的決定性作用。

胡穎廉強調，除了要繼續做好醫保目錄藥品管理的降費工作，接下來還需要更多考慮如何增效。例如，如何更好地激勵創新藥進入醫保目錄，如何在守住社會公平正義底線的基礎上追求醫保用藥效率，這些都是值得深入破題的領域。