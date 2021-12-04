屏東2日發生一起比特犬咬死3歲男童不幸意外，江姓飼主事發被警方依過失致死罪函送法辦，農業處也將評估是否對該犬隻進行人道處置。案發後經警方調查，確認咬死男童的比特犬，事發時有用鏈子拴住，至於飼主是否有錯？卻引發正反論戰，認為飼主沒錯的網友：「狗都綁起來了，飼主為何要負責」，但也有人說：「根本就是攻擊凶器，到底養這幹嘛」、「比特犬應該養在籠子裡的」。

這起悲劇發生在2日晚上，當時1名3歲男童趁母親不在家，走到隔壁鄰居家，遭綁在牆邊的比特犬，咬住頸部、腹部不放，不斷拉扯，造成男童從胸腔到肚臍都有明顯傷痕，送醫搶救仍宣告不治，警方案發後將江姓飼主函送法辦。

後經警方初步了解，該犬隻有繫上狗鏈，並固定於飼養處所，有關該男童為何至該地遭大型犬攻擊，目前仍在調查。農業處指出，該比特犬沒有做寵物登記及植入晶片，也沒有節育，除了可對飼主依違反動保法開罰外，也將評估是否做人道毀滅。

悲劇發生後，江姓飼主難過表示，這隻比特犬飼養了4、5個月，平常都用鏈子拴住、固定於飼養處所，鄰居也十分納悶，這隻比特犬過去不會很兇，接觸也沒有被攻擊過。

這起意外的相關責任歸屬引發熱議，有網友直言，「狗鍊也繫了，之後也待在家裡，結果小孩不顧好讓他自己亂跑，有很多時候看到爸媽不顧小孩，讓小孩在賣場、馬路上亂跑，結果出事了又要怪別人」、「家長有錯，沒有看好小孩，雖然比特犬很危險，但是主人有綁好狗，狗主人很無辜」。

但另派網友則抱持不同看法，「比特犬本來就是具有攻擊性的動物、該輔導或禁止缺一不可，一堆動保魔人老講風涼話，覺得『狗狗是無辜的、孩子被咬家長沒責任嗎？』、「比特犬應該好好養在籠子裡的」、「根本無差別攻擊凶器，到底養這幹嘛」。