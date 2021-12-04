台北人都這樣？一名網友好奇詢問，常聽到大家說「台中腔」，但卻沒聽過台北腔，不知道台北人說話是不是也有什麼特徵？引發網友討論，綜合大家的回應發現，台北人說話有3大特徵，首先是多數人認為台北人的台語腔調超怪，且不少台北人說話喜歡穿插英文單字，最後則是對於台北的特定地標經常以簡稱來替代。

一名網友日前在PTT上發文表示，很多人會說台中人講話會有個腔調，除此之外，鮮少聽到關於其他縣市說話腔調的評論，也讓他突然很好奇，台北人平常說話的時候，有沒有什麼特徵，讓人一聽就秒懂「他是台北人！」

貼文引起網友討論，多數人認為台北人多數都不太會說台語，即便會說也有點怪腔怪調，「台語音調怪 ，這個最好認」、「台北人說台語的腔調都超怪」、「爺奶的台北腔台語真的聽不太習慣」另也有網友指出，台北人也喜歡在說話的句子裡面，穿插英文單字。「talk（說話）的時候穿插English（英文）」、「我的schedule（行程）有點delay（延遲）到了」。

另許多網友發現台北人在指稱台北地標的時候，很常會用一些簡稱來替代，舉例來說，台北火車站會稱作「北車」、國父紀念館則簡稱為「國館」。而且對多數台北人而言，只要是搭捷運沒有辦法抵達的地方，就是很遠的地方。甚至還有一些人會通稱在台北以外的地區為南部。