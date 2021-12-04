永遠的東方不敗、國寶女神林青霞上月慶祝67歲生日，近日她投稿《南方周末》，透露因為老友石天9月癌逝，但消息11月才曝光，一票好友為了懷念他舉行了聚會，更在餐桌上留了個位子給石天，期間不時幫他夾菜倒酒，離別林青霞也特別向石天的座位打招呼告別，可見不捨老友之好感情。

香港資深男星石天上月傳出早在9月過世，享壽72歲，他生前為「新藝城影業」創辦人之一，也演過吳宇森執導的《英雄本色II》，和周潤發、張國榮等人同台飆戲，消息傳出後，港媒立刻致電石天手機求證，但無人接聽，同樣是「新藝城影業」創辦人的黃百鳴代為回應，問過石天的家人後已確認他因為癌症病逝，但考量到石天的遺願是低調處理喪事，所以才沒公開宣告。

石天（右）九月因癌症病逝。（圖／中時資料照片）

石天過去和徐克、麥嘉、曾志偉、黃百鳴、泰迪羅賓和施南生等人打造了「新藝城」，被稱作「新藝城7人組」，熱愛拍喜劇片的石天後來更有香港卓別林的封號，但1990年後石天淡出演藝圈，轉而投資房地產生意，2016年才因應洪金寶的邀約復出拍《我的特工爺爺》，成為他生前最後作品。

林青霞和一票朋友聚會，緬懷石天。（圖／翻攝自微博）

近日，林青霞投稿專欄，分享與施南生、張艾嘉、麥嘉、泰迪羅賓、黃百鳴、曾志偉的合影，眾人這回決定相聚是因為上月得知好友石天過世後大家都心情低落，才想辦聚會緬懷好朋友。林青霞坦言，到場前很擔心氣氛低迷，眼見施南生快掉淚，麥嘉立即安慰：「沒事，很好啊！很好啊！我最欣賞瓊瑤講過的話，第一要活得好，第二要活得久，第三病了要走得快。所以很好啊！幹嘛要哭！有什麼好哭的！」而大家吃飯時不時幫石天的空位夾菜，林青霞離開後還向石天的座位喊話：「石天ByeBye！」如同也在心中向石天道別。

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