立陶宛總統代表2日在接受立陶宛電視台LRT.lt採訪時表示，總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nausėda）不打算參加北京奧運的活動。但立陶宛奧委會對此表示反對。

立陶宛外長也採取同樣立場。立陶宛外交部發給LRT.lt電視台的信息說：外交部長格比亞魯斯·藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)將不去參加北京冬奧。並指出：據我們所知，立陶宛政府的其他代表也不會這樣做。

立陶宛議會在公開信呼籲，這種級別的體育賽事不應該在不尊重人權和利用體育來改善其形象的獨裁國家舉行。呼籲總統、政府和所有立陶宛政治家抵制中國奧運會，不參加開幕式和閉幕式，也不派出任何官方國家代表團出席。

但立陶宛國家奧委會（LTOC）很快對這些提議做出反應，敦促不要把體育和政治混為一談。

立陶宛奧委會稱，奧運會是整個世界的活動，是整個奧林匹克運動的活動，而不是在哪個國家舉辦的活動。

立陶宛奧委會強調，國際奧委會的主要原則之一是政治中立。如果沒有這個原則，奧運會和其他任何體育比賽都會成為一種政治工具，對運動員產生最不利的影響。

立陶宛奧委會還說，《奧林匹克憲章》規定每個國家的奧林匹克委員會都有義務參加奧運會。如果立陶宛奧委會不參加，將面臨國際奧林匹克委員會的制裁。