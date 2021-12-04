由於航運延誤、中國需求減弱等，中國2021/22年度從美國進口的大豆預計大幅下降。據路透報導，分析師和大型進口商稱，在9月開始的銷售年度，中國自美國的大豆總進口量可能不到3000萬噸，至少下降20％。

在中美第一階段貿易協議中，中國承諾在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2000億美元。但據報至今僅完成約目標的6成。

報導引述美國農業部的數據，今年颶風艾達（Ida）令9月份美國主要港口的作物裝載受阻，令當月運往中國的貨物比上年同期下降81％。

此外，作為中國大豆需求的主要驅動力，壓榨和生豬生產利潤走弱，削弱中國對美國大豆的購買氣氛。

值得注意，美國農民剛收獲史上第二多的大豆作物，一般而言，年產量約45％～50％用於出口。當中一半以上通常銷往中國，而中國約7成的美國大豆交易都在9月至12月的收割後窗口期進行。

美國一個出口商表示，中國大豆進口商幾乎已完成12月的採購，目前正填埔1月和2月的需求。而巴西的出口季正逐漸升溫。據報2022年巴西大豆料提早收割，將縮短美國對中國的出口窗口。

據預計，中國將佔本季所有大豆進口量近60％，美國出口商難以找到單一大型買家替代。生豬生產利潤將是明年中國大豆需求的關鍵決定因素。報導指出，目前豬肉價格和生豬利潤正反彈，有望提高大豆總消費量。