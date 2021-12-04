亞馬遜為了應付快速成長的網購需求，近年不斷在美國投資擴充大型倉庫及配貨中心，使美國境內配貨中心數量在兩年內增加1倍，如今全美已有超過930間，讓亞馬遜在全球供應鏈危機中保有一定的出貨效率。

物流顧問公司MWPVL International統計，亞馬遜近兩年在美國新增超過450間配貨中心，其中除了鄰近大都會區的大型配貨中心之外，還包括超過24間小型出貨中心，專門存放暢銷商品庫存。

去年疫情爆發後全球供應鏈大亂，亞馬遜暫時對會員取消24小時快速出貨保證，但仍持續擴充配貨網。今年隨著供應鏈問題持續擴散，亞馬遜一方面鼓勵消費者提早下單，一方面也強調公司已做好萬全準備。

研究機構ShipMatrix統計，截至今年11月中為止亞馬遜出貨站收到的商品有超過98％都順利在隔天送達出貨地址，只有家用品及體育用品等少數品項需要幾天時間才能送達。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，亞馬遜為了迎接今年年終購物季，早已提前衝高商品庫存量。過去亞馬遜仰賴聯邦快遞（FedEx）及其他貨運業者，常在年終購物季不堪大量訂單負荷而延誤出貨，但近年亞馬遜不斷擴充自家貨運團隊，更能掌握出貨效率。

市調機構尼爾森統計，今年第一季亞馬遜出貨商品當中有超過56％都是由自家貨運團隊出貨。

MWPVL總裁渥夫拉特（Marc Walfraat）表示，今年底為止亞馬遜在全美將有30間大型配貨中心，存放多達300萬項暢銷商品。這類大型配貨中心集中在芝加哥、亞特蘭大、華盛頓等大型都會區，以滿足當地龐大人口的網購需求。未來幾年內，這類大型配貨中心數量將增至150間。

亞馬遜為了應付供應鏈問題，除了投資擴充硬體設施之外，也投資更多人力。過去兩年來亞馬遜員工增加67萬人，如今全球人力超過140萬人。