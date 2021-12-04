香港歌壇天后梅艷芳的自傳式電影《梅艷芳》推出，無論在大陸、香港還是台灣上映都有亮眼成績，至今累績破6億票房，登上2021年最賣座電影冠軍，而正當眾人再度淚憶天后生前種種時，梅艷芳親哥梅啟明卻聲稱自己擁有「梅艷芳」商標權，對電影公司「安樂影片」提告，讓高齡98歲的「梅母」覃美金怒切割。

據《東網》報導，梅啟明對《梅艷芳》製作公司開告，昨天(12/3)出面重申，他早在2004年就已經持有「梅艷芳」及「Anita Mui」註冊商標，也就是妹妹過世後，他立刻就申請了，之後每隔10年都會申請延續，因此到現在仍是這兩名字的有效商標持有者，梅啟明更說，他在今年6月開始就多次指出電影公司侵權，但沒被理會，因此不得不告上法庭，至於賠償金，則是「日後的事」。

此事傳到已高齡98歲的「梅母」覃美金耳裡，即使向來跟兒子感情很好，但仍忍不住跳出來說話，表示對於兒子這回提告電影公司的事情完全不知情，梅啟明沒找她商量，且自己跟兒子抱持不同想法，「他搞什麼？幹嘛去告人家」，至於要不要打電話跟兒子了解一下？梅母則切割表示：「我阻止不了他，他財迷心竅！」。

梅艷芳生前曾跟港媒透露，她跟姊姊梅愛芳感情很好，但跟哥哥很疏離，姊姊在世時，由她當自己跟母親之間的溝通橋樑，她跟媽媽是不說話的，但梅愛芳離世後，媽媽卻成了她跟哥哥之間的橋樑，通過母親才知曉哥哥的消息，會這般疏離，是她成名後的決定，目的是不想家務事頻繁登上媒體版面，至於她身後的遺產，梅艷芳也早早設置了信託基金，每個月給母親7萬港幣當作生活費，避免家人亂揮霍，但也因此，梅母跟哥哥梅啟明多年來一直在打爭產官司。