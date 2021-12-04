針對中國大陸將立陶宛相關資訊自海關系統中全面刪除，導致後者商品無法順利報關；立陶宛財政部長思凱斯特（Gintarė Skaistė）表示，立陶宛對中國大陸的出口額，僅占該國的1%。換言之，北京此舉對立陶宛經濟不會產生重大影響，但企業有必要評估與中國大陸、白俄羅斯的貿易前景。

針對無法在大陸進行商品報關，立陶宛3日舉行內閣會議。會後立陶宛財長思凱斯特在訪問時表示，立陶宛商品只有不到1%出口到中國大陸，「它不是我們最大的貿易夥伴」。

她預判，北京不給報關的決定對維爾紐斯經濟「不會產生根本性」的影響，「我們預計對立陶宛的經濟與商業不會產生重大影響」。

話鋒一轉，她也提醒立陶宛企業與中國大陸、白俄羅斯進行貿易合作的危險性。「部分變化是可以預期的，我認為企業在決策時，必須考慮與中國合作，或是與白俄羅斯合作時可能產生的風險」。

2021年11月，台灣在維爾紐斯開設以台灣為名的代表處。自此以來，大陸與立陶宛的緊張關係不斷升級。(圖/美聯社

外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則指出，北京此舉無疑是「未宣布就制裁」。立陶宛下週將尋求歐盟委員會的協助，來解決此一問題。他強調，「對一個歐盟成員國實施部分制裁，這是前所未見的」。

歐盟則表示，正與立陶宛、歐盟駐北京代表團聯絡，以證實相關資訊。歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）證實，「我們已收到通知，立陶宛貨物無法在中國海關報關，進口申報遭到拒絕」。

「半島電視台」報導指出，自12月1日起，中國大陸將立陶宛相關資訊自海關的電子報關系統刪除，導致波羅的海國家的部分林業與家具商品滯留在大陸港口。截至截稿為止，北京還未對此發布任何官方評論。

2021年11月，台灣在維爾紐斯開設以台灣為名的代表處。自此以來，大陸與立陶宛的緊張關係不斷升級。北京認為，維爾紐斯此舉等於冒犯大陸主權。此前，陸方已召回駐立陶宛大使，近日則再將立陶宛關係降為代辦級別。不過，立陶宛始終強調自己有尊重「一個中國原則」。