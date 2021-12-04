就在NBA本季都進行超過四分之一賽程之後，籃網明星後衛厄文仍然拒絕施打新冠疫苗重返球隊效力，甚至最近還被拍到出現在美國大學球賽場邊觀賽，擺明自己拿錢不做事立場，也讓不少籃網球員開始產生不滿情緒，更不希望厄文回歸。

厄文是在2日被拍到出現在薛頓賀爾大學與華格納大學比賽場邊，雖然這次他有戴好口罩，卻被拍到拿下口罩講話的畫面，畢竟這場比賽是在新澤西州紐瓦克舉行，厄文並未違反紐約市的防疫規定，更受到現場觀眾呼喊他的名字歡迎到來。

只是厄文目前已經缺席籃網本季前面21場例行賽，儘管籃網少了他的幫助，仍以15勝6敗位居東區龍頭，但他明明領著薪水，並未跟七六人後衛班西蒙斯一樣面臨扣薪，卻仍使用保護自己人權為由，拒絕接種新冠疫苗重新回到球隊打球。

如今看到厄文跑去大學球賽場邊看球的悠閒模樣，這對其他籃網球員來說，當然會感到相當不公平，也開始產生不滿厄文情緒，並非像之前所說的歡迎厄文隨時歸隊，如果籃網高層看到這種情況，也許必須趕緊想辦法把厄文交易出去才行。