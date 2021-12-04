民進黨立委高嘉瑜遭施暴事件衍生出案外案，PTT出現「網軍」發文幫林秉樞帶風向洗白，民進黨立委何志偉稱「PTT應該要關掉」，引發討論。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）表示無法認同，認為網路的言論自由必需捍衛，並喊「PTT不能亡！」

黃瓊慧昨（3）日在臉書指出，涉嫌施暴的林秉樞，在還沒被檢警帶走時利用「瘋狂維尼」的帳號在PTT發文意圖帶風向，內容在抹黑高嘉瑜的前男友馬文鈺和高嘉瑜，或者有其他政治目的，當時情況並不明朗，高嘉瑜也還沒出來開記者會，鄉民都呈現霧裡看花的狀態，文章也都被版主紛紛備份起來，因為不知道真假，要知道鄉民混了這麼久也不是笨蛋，沒那麼容易被牽著鼻子走。

之後高嘉瑜開了記者會、林秉樞遭逮，PTT的「瘋狂維尼」也出面道歉。黃瓊慧表示，雖然後續牽扯出一堆有的沒的事情，但終究鄉民及社會大眾對於高嘉瑜被施暴這件事情是給予同情並且同理的，少數幾個嘲笑者或說被打活該的人也引發眾怒被戰到躲起來了，但一則新聞卻出現何志偉喊話PTT應該關起來了，這點她很不能認同。

「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，黃瓊慧說，自己偶爾會在PTT上被罵、被議論、被黑，也曾在PTT上紅過，對鄉民她有一份不一樣的情感，也很懷念以前在PTT「喇低賽（聊天）」跟各種「黑特（為hate諧音）」，雖然當年的PTT跟現在不一樣了，立場不同的確會有各種交戰及口水，但她認為，網路的言論自由必需捍衛，民主的社會應該要能接納更多元不一樣的聲音，這才是民進黨的價值，希望不要連這種民主的價值都拋棄了。

此外，黃瓊慧也在留言處寫下「PTT不能亡！」並稱自己是「M屬性」，鄉民越罵她，她越愛鄉民。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113