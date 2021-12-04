四大公投案將在12月18日投票，引發各界關注。國民黨台北市議員羅智強表示，民進黨傾全力宣傳同意萊豬，在蔡政府中他最欣賞的就是退輔會主委馮世寬，因為馮不僅去年10月公開表態「我不會撒謊，我不敢吃！（萊豬）」本月1日更重申不會讓榮民之家的長輩吃到萊豬，這種誠實的態度令人欽佩。

羅智強3日在臉書發文指出，民進黨撒錢反公投，就連經濟部等部會都砸納稅錢為民進黨的立場打廣告，等於是花納稅人的錢、洗納稅人的腦；而在這一片質疑聲中，他最欣賞馮世寬的誠實，馮承諾絕不讓榮民吃萊豬，這是馮身為退輔會主委的承諾，但這其實也是民進黨過去一貫的主張。

羅智強盛讚，馮世寬1日表達榮民之家的長輩不吃萊豬、退輔會將保持行政中立與尊重民主制度的立場，除了展現了馮的格局眼界，也體現了公投的意義，因為公投就是個奇妙的制度，不管支持或反對，大家都可以投下自己那一票，由人民自己做選擇。

對此，羅智強痛批，公投作為直接民意的展現，民進黨現在卻質疑公投意義，甚至不惜花錢反公投丶反民主，儼然成了公投的最大叛徒。羅呼籲，像馮世寬這樣誠實的台灣人，都請在12月18日這天投下同意票，因為反萊豬成功就等於幫馮兌現對榮民們的承諾。